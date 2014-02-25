بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران باید افزایش یابد/ تهران الگوی فرهنگی کشور شود 

الهه راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر نقش پایتخت در جریان‌سازی‌های فرهنگی کشور گفت: از آنجایی که تهران در حوزه فرهنگ و هنر نقش الگوسازی دارد، در نتیجه نگاه همه دستگاه‌های اجرایی به تهران به ویژه سازمان فرهنگی هنری دوخته شده که عهده‌دار وظیفه خطیر توسعه فرهنگی است، اگرچه این مهم نیاز به بودجه‌ای در خور این مجموعه دارد.

وی با تاکید بر وظیفه اصلی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در عرصه فرهنگ و مسایل اجتماعی تصریح کرد: این سازمان از سال 75 تا کنون در تلاش است از یک سو در حوزه‌های فرهنگ و هنر در شکل دهی فرهنگ جامعه نقش مهمی ایفا کند و از سوی دیگر کوشیده تاثیرگذاری لازم در فضای کشور را داشته باشد.

نماینده مردم در چهارمین شورای اسلامی شهر تهران ، رسالت اصلی این سازمان را اجرای فعالیت های هنری به منظور تلطیف فضای جامعه برشمرد و ادامه داد: با توجه به اهمیت وجودی سازمان، فرهنگ سراها و خانه‌های فرهنگ شکل گرفتند.

وی درباره اظهار نظر برخی اعضای شورا درباره موازی‌کاری‌های سازمان فرهنگی هنری و معاونت اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: در معاونت اجتماعی شهرداری 6 اداره کل فعال است که در این میان، وظایف اداره کل فرهنگی در برخی موارد همچون ساماندهی اوقات فراغت یا برگزاري مناسبت‌هاي مذهبي با سازمان فرهنگی و هنری همپوشانی دارد. از این رو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا پس از طی فرایندهای کارشناسی، جزئیات تفکیک فعالیت‌این دو دستگاه را در صحن شورا ساماندهی می‌کند.

فرمایشات رهبر معظم انقلاب، سرلوحه فعالیت‌های فرهنگی

راستگو با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای شورای شهر با ایشان درباره اهمیت فرهنگ‌سازی خاطرنشان کرد: از آنجایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت توجه ویژه به مراکز فرهنگی تاکید داشته و فرمودند «محتوای اقدامات فرهنگی اگر خوب، صحیح و قوی باشد، بستر اصلاح جامعه می شود»، در نتیجه فعالیت سازمان فرهنگی بیش از هر زمان دیگری مهم بوده و باید همه جانبه باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در سال‌های اخیر، وظایف سنگینی در حوزه فرهنگی بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته که نیاز به مدیریت صحیح و همه جانبه دارد به همین دلیل است که برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به گستردگی عرصه فرهنگ حتی اگر بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری نیز به فرهنگ اختصاص یابد باز حق مطلب به خوبی ادا نمی‌شود.

وی افزود: سازمان فرهنگی هنری به دلیل دارا بودن زیر ساخت‌های مهم فرهنگی و وظایف گسترده و مهمی که دارد باید به عنوان متولی امر فرهنگ و هنر در تهران شناخته شود تا بتواند به خوبی از عهده وظایف محوله برآید، اگرچه این مهم نیاز به بودجه ای در خور این مجموعه دارد.

رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای شهر با تاکید بر اینکه تاکنون بودجه‌ اختصاصی این بخش درصد بسیار کمی از بودجه کل بوده است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت، تاثیرگذاری و سایه گستری سازمان فرهنگی و هنری و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در رابطه با بحث فرهنگ، به نظر می‌رسد رویکردها در اختصاص بودجه به سازمان فرهنگی و هنری نیاز به بازنگری دارد.

شورا بر توسعه فعالیت‌های فرهنگی تاکید دارد

وی با بیان اینکه شهرداری باید از یک سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی بدل شود ادامه داد: در چهارمین شورای شهر با اهتمامی که در اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و سایر اعضا برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی وجود دارد، درصدد افزایش بودجه هستیم.

راستگو افزود: به همین منظور مدیران فرهنگی شهرداری باید بکوشند تا بودجه این بخش بر اساس اولویت‌های مهم و مورد نظر در برنامه عملیاتی پنج ساله دوم هدایت شود چراکه همواره برنامه‌های فرهنگی مانند دیگر فعالیت‌ها همچون عمرانی یا خدماتی به سرعت نتیجه نمی‌دهند و نیاز به ارزیابی دقیق دارند.

وی حرکت در مسیر برنامه‌های فرهنگی با بهره‌مندی از ابزارهای نوین ارزیابی کیفی را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت فعالیت‌های فرهنگی خواند و بیان کرد: با استفاده از ابزارهای نوین می‌توانیم تا حد نسبی از حصول موفقیت و نیل به نتیجه‌های فرهنگی اطمینان یابیم هر چند اعضای شورای شهر و شهروندان به خوبی نسبت به توسعه فعالیت‌های فرهنگی آگاه هستند و به خوبی از موفقیت برنامه‌ها باخبر می‌شوند.

تهران، الگویی فرهنگی برای کشور است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت پایتخت در الگوسازی کشور اشاره و بیان کرد: تهران از یک سو به دلیل پایتخت بودن و از سویی دیگر در مقیاسی جهانی با توجه به ام القرای جهان اسلام بودن اهمیت ویژه‌ای در الگوسازی دارد که با توجه به این نکته باید تلاشی جهادی در عرصه فرهنگی صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به این نکته باید در تمامی برنامه‌های سازمان فرهنگی و هنری، روحیه سرزندگی، امید و نشاط شهروندان به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گیرد. همچنین حرکت در مسیر تحقق بخش‌های مختلف سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی نیز باید در برنامه های سازمان گنجانده شود.

تهران قطب فرهنگی شود

راستگو تبدیل شدن تهران به یکی از فرهنگی‌ترین شهرهای جهان را ضروری خواند و خاطر نشان کرد: رشد ساعات مطالعه، ترویج کتابخوانی در میان تمامی اقشار جامعه و شکل‌گیری نهضت کتابخوانی باید در صدر برنامه‌ریزی‌های فرهنگی قرار بگیرد و در نتیجه پایتخت ایران اسلامی باید به عنوان قطب فرهنگی در دنیا شناخته شود.

وی بر مشارکت شهروندان در مباحث فرهنگی تاکید مضاعف کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان فرهنگی و هنری بکارگیری مشارکت‌های مردمی است چراکه در عرصه فرهنگ و هنر نیازمند ایجاد فضای هم افزایی جدی هستیم تا با تکیه بر توان بالای شهروندان و بهره مندی از نیروی ارزشمند مردمی بتوانیم به اهداف فرهنگی دست یابیم.