80 هزار هيئت مذهبي در كشور وجود دارد/ برگزاري 121 هزار گفتمان ديني در كشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرالدين نوري زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه با روابط عمومي هاي ادارات تبليغات اسلامي استان و شهرستان ها ابراز داشت: اين گفتمان هاي ديني در موضوعات مختلف همچون بحث هاي اعتقادي، اخلاقي و سياسي برگزار شده كه اغلب اوقات با استقبال بي نظيري روبرو بوده است.

وي با بيان اينكه هجمه دشمن روز به روز بيشتر مي شود ، بيان داشت: دشمنان مسير هاي شومي را براي ما انتخاب كرده اند و براي اينكه به اهداف خود دست پيدا كنند شبانه روز از همه امكانات و ظرفيت هايشان براي تخريب دين و اعتقادات ما استفاده مي كنند.

حجت الاسلام نوري زاده افزود: ما بايد با همفكري در حوزه فرهنگ تلاش هاي بيشتري را انجام دهيم و از همه ظرفيت هاي خود نيز استفاده كنيم و البته در برخي از فعاليت ها توانسته ايم خوب ظاهر شويم و كارهاي فاخري را انجام دهيم.

وي با عنوان اينكه حوزه فرهنگ وابسته به امكانات و اعتبارات مادي نيست، عنوان کرد: در حوزه فرهنگي مهم تقابل انديشه ها بسيار مهم است و بايد در اين حوزه بتوانيم افكار و انديشه هايمان را به كار ببنديم تا بتوانيم كارهاي ارزشمندي را توليد كنيم.

انقلاب ايران انقلابي فرهنگي است

مدير كل امور فرهنگي ، رسانه و فناوري هاي نو سازمان تبليغات اسلامي افزود: انقلاب کشور یک انقلاب فرهنگی است ولی متاسفانه به حوزه فرهنگ زیاد توجه نمی شود و همیشه بودجه های اضافه به این حوزه اختصاص پیدا می کند.

وی ادامه داد: بايد تلاش کنیم تا این حوزه فعالتر شود، چرا که به این وسیله خیلی از کارها جلو خواهد افتاد و امیدواریم که نگاه دولت جدید به فرهنگ تغییر یابد و به این حوزه بیشتر توجه شود.

حجت الاسلام نوری زاده با عنوان اینکه ما با قله های مطلوب فاصله داریم، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی توانسته کارهای خوبی را ارائه دهد ولی با توجه به اینکه ما زیر نظر مقام معظم رهبری هستیم باید بتوانیم به عنوان نهاد درجه یک در حوزه فرهنگ مطرح شویم.

وی اضافه کرد: این نهاد باید به جایی برسد که بتواند در بین نهادهای فرهنگی نقش مهندسی فرهنگی را برعهده بگیرد و همچنين در حوزه رسانه ها و فناوری های نوین راهکارهای جدیدی را برای ارائه فرهنگ استفاده کنیم.

این مسئول با اشاره به وظایف این حوزه بیان کرد: تشکیل شورای راهبری مجازی، شناسایی رسانه های دینی در حوزه های مختلف و ایجاد انگیزه در بین آنها، شناسایی نخبگان عرصه دینی و ایجاد توسعه همکاریهای بین نهادی، لزوم مواجه با تلاش های مخرب فرهنگی، بستر سازی برای فعالیت های حوزه مجازی ازجمله فعالیت های حوزه های فرهنگی است.

براي تبليغ دين از فضاي مجازي بيشتر استفاده شود

وی بر استفاده حداکثری از فضای مجازی در تبلیغ دین تاکید کرد و افزود: ما باید با شیب ملایم فضای مجازی را به حوزه تبلیغ دین اضافه کنیم و البته در این حوزه با چالش های زیادی در بین متولیان امور فرهنگی مواجه هستیم.

حجت الاسلام ناصر الدين نوري افزود: عدم سواد کم بین متولین امور فرهنگی و عدم استفاده از ابزارهای مرتبط با حوزه فناوری های نوین باعث منفعل کردن این حوزه شده و نمی خواهیم به خود بقبولانیم که در این حوزه تغییر رخ داده است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر دشمن با استفاده از ذائقه جوانان و نوجوانان و ارائه تولیدات متناسب با این این افراد تلاش دارد تا اعتقادات دینی و مذهبی افراد جامعه را از بین ببرد و مسئولین فرهنگی باید بتوانند در عرصه تبلیغ دین راه کار و ابزار های جدیدی را به کار ببریم.

وجود 80 هزار هيئت مذهبي در كشور

مدير كل امور فرهنگي ، رسانه و فناوري هاي نو سازمان تبليغات با بیان اینکه 80 هزار هیئت مذهبی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: همچنین در کشور 70 هزار مسجد وجود دارد که از این بین 20 هزار مسجد به صورت مستقیم با سازمان در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 40 هزار مبلغ در سراسر کشور توسط سازمان تبلیغات اسلامی ساماندهی شده اند و آسیب هایی که در این حوزه وجود داشته شناسایی شده است و این کار بسیار فاخری است.