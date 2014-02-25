آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در کرج جان دو کارگر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رنجی مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج گفت: به دنبال تماس تلفنی شهروندان با ستاد فرماندهی آتش‌نشانی کرج بزرگ و ارایه گزارش یک مورد آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی بلافاصله هماهنگی‌های لازم برای اعزام تیم‌های عملیاتی به محل آتش‌سوزی صورت گرفت و آتش‌نشانان در اسرع وقت خود را برای انجام عملیات اطفای حریق به کارگاه مبل‌سازی رساندند.



وی افزود: دو کارگاه تولیدی مبل و لوازم چوبی به متراژ تقریبی 280 مترمربع در مجاور یکدیگر بنا به دلایل در دست بررسی طعمه شعله‌های حریق شده‌اند که با توجه به حجم آتش و امکان سرایت آن به واحدهای تجاری و تولیدی اطراف پس از حضور تیم عملیاتی از ایستگاه 110، نیروهای آتش‌نشان از ایستگاه‌های 105، 109، 108، 104 و 114 برای پشتیبانی و کمک به انجام بهتر عملیات در محل حادثه حضور یافتند.



رنجی یادآور شد: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات آتش‌نشانی و انواع خاموش کننده‌ها نسبت به کنترل و مهار آتش اقدام کردند، ضمن اینکه دو دستگاه تانکر 32 هزار لیتری آب جهت پشتیبانی آب در محل آتش‌سوزی حضور داشتند.



وی ادامه داد: نیروها با رعایت نکات ایمنی و اتخاذ تدابیر عملیاتی نسبت به مهار و فروکش کردن شعله‌های آتش اقدام و پس از حصول اطمینان از اطفای حریق، با ارائه هشدارهای مربوطه حاضران در صحنه را نسبت به عواقب تلخ و جبران ناپذیر بی احتیاطی آگاه ساختند.



رنجی یادآور شد: در لحظات اولیه شکل‌گیری حادثه فوق دو شهروند (مذکر47 و51 ساله) در حین فعالیت کاری در کارگاه مربوطه دچار سوختگی شدید و متاسفانه فوت کردند و یکی از مجروحین (مذکر28 ساله) جهت مداوا توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.