وزارت نفت اعتبارات بزرگراه اهرم – برازجان – دیلم تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای رفع مشکلات مردم استان بوشهر اظهار داشت: در نشستی که با معاون وزیر نفت داشتیم نسبت به موضوع تکمیل بزرگراه بوشهر - دیر مذاکراتی را انجام دادیم تا نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز برای این طرح تامین شود.

وی با اشاره به پیشرفت 58 درصدی این پروژه، خاطرنشان ساخت: این بزرگراه نقش بسیار مهمی در زمینه رونق مناطق ساحلی جنوبی استان دارد که مقرر شد اعتبارت مورد نیاز از سوی وزارت نفت تامین و به زودی نسبت به تکمیل آن اقدام شود.

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به روند ساخت بیمارستان نیمه تمام دیر، اضافه کرد: ساخت این بیمارستان تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت شاخص های بهداشتی و درمانی در شهرستان دیر دارد و یک نیاز ضروری برای مردم این شهرستان است.

تامین اعتبارات بزرگراه اهرم – برازجان – دیلم

وی به اشاره به نشست خود با مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران برای تکمیل بیمارستان نیمه تمام دیر تاکید کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد که اعتبارات مود نیاز از سوی وزارت نفت تامین شود.

سالاری همچنین به توافقات صورت گرفته برای تامین اعتبارات بزرگراه اهرم – برازجان – دیلم اشاره کرد و افزود: این طرح از طرح های بسیار مهم استان بوشهر در زمینه راهسازی است که با مشارکت وزارت نفت انجام می شود.

وی همچنین با اشاره به وعده های وزارت نفت برای تامین اعتبارات طرح آبرسانی به شهرستان جم از طریق خط لوله کوثر، ادامه داد: ایجاد بندر مشترک استان بوشهر با پارس شمالی نیز از دیگر مواردی بود که بر روی ان تاکید شد.