همایش "علم آموزی و سبک زندگی دینی" در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت داوران برگزاری همایش "علم آموزی و سبک زندگی دینی" ظهر سه شنبه در این همایش اظهار داشت: تعداد 300 مقاله به دبیرخانه برگزاری این همایش رسید.

عبدالهی ادامه داد: پس از بررسی های به عمل آمده بر اساس منابع رعایت چهارچوب از نظر محتوا و مرتبط بودن با محوریت همایش تعداد 10 مقاله برگزیده شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان لرسنان نیز با اشاره به اینکه یکی از رویکرد های کاری کمیته امداد رویکرد توانمند سازی فرهنگی است اظهار داشت: در این رابطه با اجرای طرح نظام جامع فرهنگی تربیتی خانواده در زمینه های اقتصادی، احکام، اخلاق، نماز، پیشگیری از اعتیاد، آموزش مهارت های زندگی، بهداشت و.. مددجویان آموزش های لازم را فرا می گیرند.

منتظری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: طرح نظام جامع فرهنگی تربیتی خانواده در قالب تعداد 400 کارگاه آموزشی برای مددجویان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در بحث غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان تعداد 10 هزار نفر از این مددجویان در فعالیت های فرهنگی در کانون های تابستانی استان حضور داشته اند.

منتظری یادآور شد: همچنین در بحث اعزام این دانش آموزان به اردو تعداد سه هزار و 200 نفر به اردوهای تفریحی و زیارتی اعزام شده اند.

وی با اشاره به ارائه مشاوره های فردی و گروهی در زمینه های مختلف یادآور شد: طی 9 ماهه گذشته از سال جاری تعداد 22 هزار و 669 نفر از این مشاوره هااستفاده کرده اند.

مدیر کل کمیته امداد استان لرسنان گفت: در بحث آموزش مسائل اعتقادی و فرهنگی و دینی نیز تعداد 30 هزار و 884 نفر از مددجویان آموزش دیده اند.

منتظری ادامه داد: در زمینه مشاوره های ازدواج از سال 87 تا سال 90 تعداد 19 هزار و 984 فقره ازدواج به ثبت رسیده است که از این تعداد 318 مورد منجر به طلاق شده است و این نشان دهنده تاثیر این آموزش ها بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر تعداد هفت هزار و 33 دانشجو تحت حمایت های فرهنگی امداد این استان هستند که از این تعداد 286 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به تحت پوشش بودن تعداد 105 نفر دانشجوی نخبه عنوان کرد: در زمینه نخبه پروری رشد چهار برابری داشته ایم.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور نیز در این جلسه گفت: موضوع خواندن و نوشتن از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا میوه شیرین تعلیم و تربیت علم است.

باقرزاده در ادامه سخنان خود اظهار داشت: جمهموری اسلامی ایران به لحاظ پیشرفت های علمی در رتبه هفدهم دنیا قرار دارد و سرعت بالایی در تولید دانش در سال های اخیر داشته است که این امر باعث نگرانی کشور های غربی شده است.