800 نیروی مازاد در شهرداری بروجرد مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا معظمی گودرزی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از بدو شروع کار دوره چهارم شورای اسلامی شهر بروجرد تا کنون این امر مد نظر بوده که اختلاف سلیقه ها را کنار بگذاریم و برای آبادانی هر چه بیشتر شهر تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اعضاء شورای شهر بروجرد هدف یکسانی داشته و همگی سعی در خدمت به مردم دارند.

معظمی با بیان اینکه شهرداری بروجرد دارای مسائل مختلفی که می توان هم نگاه منفی و هم نگاه مثبت به این مسائل داشت، افزود: حضور نیروهای مازاد شهرداری یک جنبه منفی دارد که باید این موضوع مدیریت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد بیان کرد: در حال حاضر 800 نیروی اضافی در شهرداری بروجرد مشغول به کار هستند.

وی یادآور شد: از آغاز به کار دوره چهارم شورای اسلامی شهر بروجرد شهرداری تا کنون افزایش و یا استخدام نیرو نداشته بلکه کاهش هم داشته است.