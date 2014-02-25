  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

27 کشته و زخمی در انفجار تروریستی منطقه الکراده بغداد

رسانه های عربی لحظاتی پیش از وقوع یک انفجار قوی در منطقه الکراده در مرکز بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری از وقوع یک انفجار تروریستی در منطقه الکراده در مرکز بغداد خبر داد.

 آمار اولیه تلفات این انفجار 9کشته و 18 زخمی گزارش شده است.

جزئیات بیشتری از این انفجار تروریستی و عاملان آن منتشر نشده است.

