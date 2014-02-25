27 کشته و زخمی در انفجار تروریستی منطقه الکراده بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری از وقوع یک انفجار تروریستی در منطقه الکراده در مرکز بغداد خبر داد.
آمار اولیه تلفات این انفجار 9کشته و 18 زخمی گزارش شده است.
جزئیات بیشتری از این انفجار تروریستی و عاملان آن منتشر نشده است.
رسانه های عربی لحظاتی پیش از وقوع یک انفجار قوی در منطقه الکراده در مرکز بغداد خبر دادند.
