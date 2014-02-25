به گزارش خبرگزاری مهر، امید پارسایی‌فر اظهار داشت: تاریخ معاصر بوشهر مملو از حماسه‌ها و ایثارگری‌های مردمی است که با وجود سادگی و نجابت خود برای حفظ آب و خاک خود تلاش‌های فراوانی صورت دادند.

وی هدف از برگزاری ویژه برنامه‌های 170 سال دفاع، پایداری و صلح هسته‌ای را آشنایی بیشتر مردم به خصوص جوانان با مبارزان و شهدای بوشهری در تاریخ معاصر عنوان کرد و اظهار داشت: بوشهر در تاریخ معاصر دین خود را به کشورمان ادا کرده و مردم غیرتمند آن برای مقابله با بیگانگان به خصوص استعمار پیر شهدایی همچون شهیدان احمد خان تنگستانی، باقرخان تنگستانی، شهید رئیسعلی دلواری را تقدیم این مرز و بوم کرده است.

پارسایی‌فر همچنین به شهادت چند تن از کارکنان نیروگاه اتمی در دوران دفاع مقدس بر اثر برخورد موشک دشمن به آن اشاره کرد و ابراز داشت: در حال حاضر کمتر کسی از مردم به خصوص جوانان بوشهری اطلاع دارند که نخستین شهدای هسته‌ای از بوشهر و در دوران دفاع مقدس تقدیم کشور شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته بوشهر با اشاره به رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان بوشهری در دوران انقلاب و دفاع مقدس اظهار داشت: در این ویژه برنامه‌ها سعی داریم یاد و خاطره شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی به خصوص شهدای جنگ خلیج فارس را زنده کنیم.

بوشهر، قطب اقتصادی و فرهنگی ایران زمین

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلمی استان بوشهر گفت: بوشهر گنجی است که راز درونش ، جاودانه زیستن مردمانش است. مردمی که دلهایشان بسان دریای نیل گونش ، بزرگ و بخشنده است. روز بوشهر فرصتی برای بازگو کردن و یادآوری داشته ها و سرمایه های گوناگون این سرزمین بزرگ است. عظمت و شکوه بوشهر را در چند جمله نمی توان گفت، لازم دانستیم هر ساله این روز را گرامی داریم تا فرزندان این مرز و بوم همواره بزرگی این دیار و مردمانش را پاس دارند. من خوشحالم که آغازگر و بنیان گذار این روز هستم.

دکتر حمیده ماحوزی اضافه کرد: بوشهر سراسر نعمت است، دریای بیکران این دیار مردمی را در خود دارد که دلهایشان دریایی و گرم و صمیمی اند. بوشهر قطب اقتصادی و فرهنگی ایران زمین است. روابط بین المللی این خطه در زمینه های تجاری و فرهنگی از دیر باز سبب تنوع فرهنگی در این منطقه گردیده و مردم سخت کوش این دیار، با همه مشکلات دوران دست و پنجه نرم نموده ولی هرگز قد خم نکرده اند. برای بیان پتانسیل های این مرز و بوم ، بهتر است بگویم صندوقچه ای تو در تو است که شاید قطعات اندکی از آن گشوده شده و انتظار داریم دوستدارانش همت کرده برای رسیدن به جایگاه واقعی، با همدلی و همراهی، داشته هایش را پاس داشته و برای درک بهتر آن تلاش مضاعف داشته باشند.

تاریخ بوشهر بیانگر پایداری و پایمردی ساکنین آن است

مدیرکل ثبت و احوال استان بوشهر گفت: نام بوشهر و سابقه درخشان آن که با نام دلیران تنگستان و دشتی و دشتستان و علماء و مبارزان ارزشمندی چون آیت الله سید عبدالله بلادی، سید مرتضی مجتهد اهرمی، شیخ حسن آل عصفور، شیخ محمد حسین برازجانی، شهید رئیسعلی دلواری، شهید ابوتراب عاشوری، شهید مهدوی و بسیاری از علماء، فضلا و مبارزان دیگر عجین است از یک سو موجب مباهات و فخر فرزندان این آب و خاک و از سوی دیگر یادآور گورستان اجانب و ایادی استکبار جهانی است لذا نام بوشهر و روز بوشهر باید برای همیشه زنده نگه داشته شود.

صالحی نیا افزود: بوشهر مردمانی دارد که عمر خود را مصروف اعتلای نام بوشهر و ایران اسلامی نموده اند و بوشهر بدین طریق اثبات کرده که می تواند در همه اعصار ضمن پاسداشت از ارزشهای سرزمینی خود، اقوام و طوایف مختلفی را در دل خود جای دهد و با دل دریایی خود مأمن معاش و گذران زندگی آنان و مستفاد از افکار و توانمندی های آنان در جهت بالندگی خود باشد.