برپایی نمایشگاه های بهاره در جنوب کرمان/کالاها با 15 درصد تخفیف ارائه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسکندری نسب عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه های بهاره در چهار شهرستان جیرفت با 350 غرفه، کهنوج با 150 غرفه، عنبرآباد با 100 غرفه و بخش اسماعیلیه بلوک 75 غرفه برپا می شود.

زمان آغاز به کار نمایشگاه های گفته شده در جیرفت و کهنوج را پنجم تا 15 اسفند ماه جاری ذکر کرد و گفت: نمایشگاه عرضه کالا در عنبرآباد از 17 تا 26 اسفند و در بخش اسماعیلی بلوک از اول تا دهم اسفند به عرضه کالا به شهروندان می پردازند.

وی از ارائه کالاهایی نظیر کیف، کفش، مواد غذایی، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، پوشاک و مواد بهداشتی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: کالاها در نمایشگاه های بهاره با پنجم تا 15 درصد تخفیف عرضه می شوند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: غرفه داران موظف به ارائه کالاها با قیمت های اعلام شده هستند و در صورت تخلف با آنها برخورد می شود.

وی با اشاره به اینکه هر ساله مردم استقبال چشمگیری از این نمایشگاه ها می کنند، یادآور شد: بازرسان سازمان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بر نحوه برپایی نمایشگاه بهاره نظارت دارند.

این مسئول تامین مایحتاج اساسی شهروندان با قیمت مناسب و کیفیت بالا، افزایش رفاه و جلوگیری از تورم مقطعی را از جمله اهداف برپایی نمایشگاه های بهاره عنوان و تصریح کرد: سعی شده که امسال اولویت عرضه کالا با کالاهای تولید داخل کشو باشد و فقط در مواردی که کالاهایی دارای نمونه داخلی نبوده اند اقدام به عرضه کالاهای خارجی شده است.