تشييع نمادين در ايام فاطميه از آسيب هاي جدي است

به گزارش خبرنگار مهر، حيدرعلي احمدي عصر سه شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگي استان ابراز داشت: اين موضوع بايد توسط هيئتهاي مذهبي مديريت شود و با كمك مجوعه هيئتهاي مذهبي از اين موضوعات جلوگيري كنيم.

وي با عنوان اينكه سطحي نگري در برخي مجالس وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه در برخي مجالس، بخصوص مجالس بانوان سطحي نگري هايي وجود دارد كه بايد تلاش كنيم از طريق توجيح مداحان و مبلغان اين آسيب ها را تا حدود زيادي كاهش داده و از آنها جلوگيري شود.

فرماندار گرگان اطلاع رساني در اين ايام مهم دانست و اذعان داشت: با كمك ستاد تسهيلات نوروزي مي توانيم براي ايام فاطميه در تفرجگاه ها و مناطق مختلف استان اطلاع رساني داشته باشيم .

وي با انتقاد از شخصيت حاجي فيروز خاطرنشان كرد: دوره گردي توسط حاجي فيروز در ايام نوروز نماد تگدي گري است كه اين موضوع بايد توسط فرمانداري و شهرداري پيگيري شود.