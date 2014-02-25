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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۱۵

احمدي:

تشييع نمادين در ايام فاطميه از آسيب هاي جدي است

تشييع نمادين در ايام فاطميه از آسيب هاي جدي است

گرگان – خبرگزاري مهر: فرماندار گرگان گفت: تشيع جنازه نمادين حضرت فاطمه (ص) يكي از آسيبهاي جدي در ايام فاطميه است كه چند سال است در مجامع عمومي انجام مي شود و بايد از آن جلوگيري شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حيدرعلي احمدي عصر سه شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگي استان ابراز داشت: اين موضوع بايد توسط هيئتهاي مذهبي مديريت شود و با كمك مجوعه هيئتهاي مذهبي از اين موضوعات جلوگيري كنيم.

وي با عنوان اينكه سطحي نگري در برخي مجالس وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه در برخي مجالس، بخصوص مجالس بانوان سطحي نگري هايي وجود دارد كه بايد تلاش كنيم از طريق توجيح مداحان و مبلغان  اين آسيب ها را تا حدود زيادي كاهش داده و از آنها جلوگيري شود.

فرماندار گرگان اطلاع رساني در اين ايام مهم دانست و اذعان داشت: با كمك ستاد تسهيلات نوروزي مي توانيم براي ايام فاطميه در تفرجگاه ها و مناطق مختلف استان اطلاع رساني داشته باشيم .

وي با انتقاد از شخصيت حاجي فيروز خاطرنشان كرد: دوره گردي توسط حاجي فيروز در ايام نوروز نماد تگدي گري است كه اين موضوع بايد توسط فرمانداري و شهرداري پيگيري شود.

کد مطلب 2244334

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