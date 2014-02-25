اقتصاد مقاومتی بالندگی اقتصاد کشور را به دنبال دارد/ گامهای دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی عصر سه شنبه در جمع پر شور مردم شهرستان رودان در مسجد جامع این شهر گفت: با توجه به وضعیت مطلوب کشاورزی، باغداری و فرهنگی در این شهرستان، رودان مانند نگینی درخشان درهرمزگان و جنوب کشور محسوب می شود.

جنتی با اشاره به توانمندی های شهرستان رودان گفت: افتخار می کنم که در شهرستانی قدم گذاشتم که با داشتن بیش از 200 شهید و تقدیم کردن 150 جانباز یکی از سرآمد ترین شهرهای جنوب کشور در حمایت و جانفشانی از انقلاب و نظام خود بوده اند.

وی افزود: حضور امامزادگان متعدد در این شهرستان نشانگر این بوده است که این شهرستان محل امنی برای اهل بیت ائمه اطهار و بستر مناسبی برای ترویج اسلام مهیا بوده است.

جنتی با اشاره به تمدن کهن این شهرستان،سابقه واماکن تاریخی نشانگر فرهنگ اصیل و کهن این شرستان را به خوبی نشان می دهد. وجود چهرهای درخشان فرهنگی و هنری و وجود چهرهای روحانی و علمای بزرگ در این شهرستان حاکی از ظرفیت و پتانسیل بالای این شهرستان است.

وی رودان را از شهرستانهای دارای ظرفیت بالای کشاورزی و باغداری عنوان کرد و اضافه کرد: شهرستان رودان با توجه به برخورداری از منابع آبی و خاکی دارای و داشتن مردمی سخت کوشش و پر تلاش، بستر مناسب برای تبدیل شدن به قطب کشاورزی در منطقه جنوب کشور است. به دلیل اهمیت جایگاه استان هرمزگان است که دولت دومین سفراستانی خود را در این استان انجام داده است.

جنتی تصریح کرد: ما در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که کوله باری از بدهی و فشار تحریم های ظالمانه اقتصاد ایران را به نابودی کشانده بود. وجود تورم 40 درصدی بسیاری از صنایع، کارگاههای تولیدی را به تعطیلی کشیده بود به طوری که با حداکثر 50 درصد توان خود به کار مشغول بودند. قانون هدفمندی یارانه که برای کمک به قشر ضعیف و نیازمندان آمده بود به دلیل اجرای نامناسب و ناصحیح قانون باعث شده بود بخش عظیمی از سرمایه این کشور به صورت بی رویه مصرف شود.

وی خاطرنشان کرد: این هدفمندی باید در خدمت کمک به مردم آسیب پذیر باشد نه اینکه برخی افراد دارای تمکن مالی بالا از آن استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم های کشور اشاره کرد و گفت: از صادرات دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت که قبلا صادر می شد فقط 700 تا 800 هزار بشکه نفت ما می توانستیم صادر کنیم و آن هم به دلیل تحریم بانک مرکزی ما قادر به مطالبه پول بدست آمده از فروش نفت به صورت مستقیم نبودیم که این نیز معضلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود و هنوز نیز بسیاری از سرمایه کشور ما بایت فروش نفت به ما واریز نشده است.

جنتی به تیم مذاکره کننده هسته ای نیز اشاره کرد و گفت: تیم مذاکره کننده با اتکا به در صحنه بودن ملت ایران و تکیه کردن بر نیروی درونی خود هرگز از حق قانونی خود در همه عرصه ها اللخصوص غنی سازی کوتاه نخواهد آمد. این پافشاری تیم مذاکره کننده بلاخره نتیجه داد و دنیای غرب برای اولین بار ضمن به رسمیت شناختن حق غنی سازی برای ایران بسیاری از تحریم ها از جمله خودروسازی و پتروشیمی وغیره را از کشور بر داشتند. این دولت با تعامل خوب با دیگر کشورها همراه با تدبیر برای کاهش فشارهای اقتصادی و رشد و بهبود وضعیت معیشت مردم گام برمی دارد.

جنتی از ابلاغ اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابراز خرسندی کرد و افزود: در این طرح تکیه بر توانمندیهای درون کشور و توجه ویژه به کارگاههای تولیدی و بهبود سرمایه گذاری در زیر ساختهای بخش کشاورزی، صنعتی و بخش معدن است که نتیجه این برنامه، بالندگی هر چه بیشتر اقتصاد این کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی بهبود به سماندهی و بهبود وضعیت بهداشت و درمان دربرنامه های این دولت اشاره و تصریح کرد: تکمیل بیمارستان های نیمه تمام و تجهیز بیمارستانها و درمانگاهها از عمده فعالیت های در نظر گرفته در این بخش بشمار می رود. تحت پوشش قراردادن تمامی اقشارمردم که بیش از 10میلیون فرد فاقد بیمه در ایران وجود دارد از دیگر برنامه های حمایتی در بخش بهداشت و درمان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد از انتقال مسائل مطرح شده در این شهرستان به وزرا و شخص رئیس جمهور اشاره کرد و خاطر نشان کرد: تمام تلاش دولت برای رفع کمبودها و برنامه ریزی مدبرانه در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم است.



در ابتدا فرماندار شهرستان رودان به توانمندی های شهرستان رودان در بخش های مختلف وهمچنین به مشکلات موجود در این شهرستان اشاره کرد.





