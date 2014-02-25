تأکید ظریف بر تعامل بین دستگاه دیپلماسی و رسانه ملی/ضرغامی:انتشار خبر موثق از اصول صدا وسیما است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امورخارجه، در چهارچوب تنظیم تعامل دوره ای میان وزارت امور خارجه و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، امروز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و شورای معاونین این وزارت خانه در جمع رئیس و شورای معاونین سازمان صدا و سیما حضور یافته و طی این نشست چند ساعته ، پیرامون روند تعاملات فی مابین و برخی موضوعات حوزه سیاست خارجی از جمله موضوع مذاکرات هسته ای بحث و تبادل نظر شد.

ظریف با تشریح شرایط منطقه ای و بین المللی و فضای کنونی روابط خارجی و همکاریهای کشورهای مختلف جهان با کشورمان خاطرنشان کرد : در سایه رویکرد جدید کشور بمنظور تعامل سازنده با کشورهای مختلف جهان و همچنین نتایج اولیه حاصله از مذاکرات هسته ای ، فضای جدیدی برای همکاری و تقویت مناسبات خارجی کشور ایجاد شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جایگاه منطقه ای و بین المللی کشور تصریح کرد : عزت و اقتدار نظام ، محور اصلی همه برنامه ها و فعالیتهای دستگاه سیاست خارجی است.

ایشان همچنین با تشریح چهارچوب و مبانی در انجام مذاکرات هسته ای گفت : عدم پذیرش فشار و مقابله با زیاده خواهی و رعایت خطوط قرمز در مذاکرات با حساسیت و هوشیاری دنبال می شود.

ظریف همچنین تصریح کرد : براساس ان. پی. تی حق ایران برای داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای غیر قابل انتزاع است .

در این جلسه محورهایی که در مذکرات هسته ای دنبال می شود و همچنین چگونگی اطلاع رسانی در حوزه سیاست خارجی و هسته ای مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این گفتگوها به صورت نوبه ای در صدا و سیما و وزارت خارجه برگزار شود .

در این گفتگو شیوه های کار دستگاه دیپلماسی در حوزه سیاست خارجی ، مبانی کاربردی در پیگیری اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی و محورهای عمده مذاکرات هسته ای تشریح گردید.

رئیس و شورای معاونین صدا و سیما نیز در این دیدار علاوه بر شنیدن نظرات و سخنان وزیر امور خارجه و معاونین وی ، پیشنهادهای خوبی برای همکاری بیشتر وزارت امور خارجه و رسانه ملی مطرح کردند .

محمد جواد ظریف ضمن قدردانی از میزبـانی رئیس رسانـه ملی اظهار امیدواری کرد نتایج خوب این نشست را در تعاملات آینده وزارت امور خارجه و صدا و سیما شاهد باشیم.

وی افزود : هماهنگی هایی که در این جلسه صورت گرفته که انشاءالله در خدمت به اهداف جمهوری اسلامی بکار گرفته شود و امیدواریم رابطه نهادینه ای در این جلسه بین دو دستگاه ایجاد شده باشد .

مهندس ضرغامی نیز با اشاره به نقش رسانه های گروهی در به تصویر کشیدن رویدادهای مهم کشور ، توجه به سرعت انتشار خبر و منابع موثق و دقیق خبر را از اصول حرفه ای صدا و سیما در انتشار اخبار برشمرد و تقویت همکاریها را مورد تأکید قرار داد.

در این جلسه تعدادی از مدیران دو مجموعه نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای تقویت تعامل فی مابین مطرح کردند.

در این نشست همچنین دکتر عراقچی توضیحاتی پیرامون مذاکرات هسته ای با 1+5 ارائه و به برخی پرسش ها در این زمینه پاسخ داد.

