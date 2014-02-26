به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده با بیان اینکه سختکوشی باید تبدیل به سکه رایج بازار کار و تولید شود گفت: یکی از علل اساسی مطلوب نبودن فرهنگ کار در جامعه این است که بسیاری از افراد در جایی مشغول به کارند که متناسب با استعدادهای ذاتی و فطری آنان نیست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: ما در ابتدا بایستی استعدادیابی کنیم و این کار از دوران کودکی باید آغاز شود. ایجاد شهرک های مهارتی به منظور کشف استعدادهای نونهالان و هدایت تحصیلی آنان کاری دقیق و علمی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این تجربه موفق، پشتوانه سرمایه انسانی و عامل جهت دهی علمی نیروهای آنان شده است.

وی تصریح کرد: اینگونه مدل ها می تواند در کشور ما اجرا شده و به امر هدایت تحصیلی کمک قابل توجهی کند. بی تردید بعد از هدایت تحصیلی موضوع هدایت شغلی مطرح است و رشته شغلی به طور طبیعی بایستی مولود و محصول رشته تحصیلی باشد.

موالی زاده افزود: نکته بعدی این است که متأسفانه برخی از واژه ها در طول زمان در جامعه ما دچار تحول مفاهیم شده مثلا برداشت برخی از افراد از مفهوم زرنگی این است که با درس نخواندن و بدون زحمت نمره و مدرک بگیرند و یا تن ندادن به سختکوشی و روی آوردن به مشاغلی چون واسطه گری و کسب درآمد بالا زرنگی محسوب می شود .

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: این فرهنگ اشتباه در جامعه ما باید کاملا متحول شده و یک رابطه منطقی و مستقیم بین میزان تلاش افراد در زمینه های علمی و عملی با وضعیت شغلی و درآمدی آنان برقرار شود. در واقع روحیه سختکوشی باید تبدیل به سکه رایج در کسب و کار شود.

موالی زاده بیان داشت: موضوع بعدی این است که ما دچار بیماری عنوان زدگی در زمینه مدارج تحصیلی و مناصب شغلی شده ایم و این یکی از آفات جامعه است و باید به نقطه ای برسیم که همه مشاغل حلال و مفید از هر سطحی در جامعه، معتبر و محترم شناخته شوند لذا ما نیازمند غنی سازی شغلی هستیم.

وی افزود: کارآفرینی از دیگر موضوعاتی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و بخش های غیردولتی را با روش های کارآفرینانه بایستی فعال تر نمود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: اصلاح رفتارها در جهت حفظ و تقویت منافع ملی نیز از مسائل بسیار مهمی است که باید بدان توجه ویژه نمود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: هرقدر نگاه ها از حوزه منافع شخصی به سمت منافع ملی گرایش بیشتری یابد، احساس مسئولیت در افراد به منظور کار بیشتر و بهتر برای کشور فزونی می یابد و افراد منافع ملی، آرمان های میهنی و رشد و توسعه جامعه را بر منافع شخصی ترجیح می دهد.

موالی زاده افزود: آموزه های اسلامی ما مشحون از توجه به عنصر سختکوشی است. تاریخ کشور ما هم به خوبی نشان می دهد که ایرانیان مردمانی سختکوش بوده اند. حفر قنات و بافتن فرش حداقل 2 نمونه از سختکوشی ایرانیان است که آوازه و عنوان آنها نزد جهانیان به نام کشور ما ثبت شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: جوانان آینده ساز کشور ما اگر می خواهند در زندگی موفق شوند و در جامعه مؤثر باشند بایستی به پدران و نسل های گذشته خویش تأسی کنند. راه برون رفت ما از مشکلات و تحقق بالندگی و شکوفایی اقتصاد کشور تنها و تنها احیای فرهنگ کار و سختکوشی هدفدار و با برنامه است.