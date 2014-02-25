به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور در جلسه‌ شورای مدیران استانداری، برگزاری این شورا را به منظور هماهنگی در امور برای پیشبرد اهداف، برنامه ریزی بهتر، سیاست گذاری دقیق‌تر و نظارت قوی‌تر بر دستگاه‌های اجرایی هر سه ماه یک‌بار ضروری عنوان کرد.



وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، گفت: بسیاری اوضاع کشور را برای تحقق این شعار مناسب نمی‌دانستند ولی با روی کار آمدن دولت جدید و خلق حماسه سیاسی در انتخابات 24 خرداد امید برای تحقق حماسه‌ اقتصادی نیز افزایش یافت.



استاندار اصفهان افزود: مردم سیاست‌های مقام معظم رهبری را ماندگار میدانند و این موضوع ربطی به تغییر دولت‌ها ندارد.



زرگرپور با بیان اینکه مردم از سیاست بازی و افراطی گری خسته شده بودند، اظهار داشت: مردم به کسی رای دادند که شعارهایش به مطالبات آن‌ها نزدیک‌تر بود.



وی با بیان سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، گفت: ما به عنوان کارگزاران این دولت، باید به برنامه‌های آن اعتقاد داشته باشیم و در جهت تحقق آن گام برداریم.



استاندار اصفهان افزود: مهم این نیست که پیرو کدام جناح سیاسی باشیم مهم این است که در راستای سیاست‌های دولت قدم برداریم.



وی با تصریح اینکه استانداری هیچ‌گونه وظیفه‌ اجرایی ندارد، عنوان نمود: وظیفه این دستگاه سیاست گذاری در برش استانی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر آن‌ها است.



زرگرپور با بیان اینکه برای هر وظیفه‌ ای در کشور یک دستگاه تعریف شده است، گفت: استانداری باید در انجام وظایف خود که برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌ها است به خوبی تلاش کند.



وی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ائمه‌ جمعه از نهادهای رکین نظام به شمار می‌آیند، گفت: باید با این نهادها یک تعامل عاقلانه و درست برقرار شود و هماهنگی با آن‌ها در حد اعلا ولی در حیطه‌ی وظایف و اختیارات باید صورت گیرد.



زرگرپور تأکید کرد: مدیران جز در حیطه‌ وظایف شغلی خود و حل مشکلات مردم هیچ‌گونه تکلیفی برای حضور در جلسات متعدد ندارند.



وی بر لزوم رعایت آیین نامه‌ها و مکاتبات تأکید کرد و یادآور شد: باید از وجود نیروهای متخصص و کاردان در امور استفاده کرد.



استاندار اصفهان اظهار داشت: مدیران باید آسیب شناسی مرحله‌ دوم هدفمندی یارانه‌ها را از هم اکنون پیش بینی و پیشگیری نمایند و آماده‌ اجرای دقیق فاز دوم هدفمندی باشند.



زرگرپور با اشاره به مشکلات موجود در استان از جمله آلودگی هوا و کمبود آب، عنوان داشت: اگر نتوانیم مسائل آب را کنترل کنیم در آینده مجبور به اجرای طرح‌های محدودکننده خواهیم شد.



وی عنوان کرد: باید در پیگیری طرح‌ها و به سرانجام رساندن آن‌ها کمک کنیم تا مردم از نتایج آن برخوردار شوند.



شایان ذکر است؛ در این جلسه معاونین استاندار و تعدادی از مدیران کل استانداری به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص پیشبرد اهداف سازمانی و کیفیت بخشی بر فعالیت‌ها و فرایندها پرداختند.

