به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور در جلسه شورای مدیران استانداری، برگزاری این شورا را به منظور هماهنگی در امور برای پیشبرد اهداف، برنامه ریزی بهتر، سیاست گذاری دقیقتر و نظارت قویتر بر دستگاههای اجرایی هر سه ماه یکبار ضروری عنوان کرد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، گفت: بسیاری اوضاع کشور را برای تحقق این شعار مناسب نمیدانستند ولی با روی کار آمدن دولت جدید و خلق حماسه سیاسی در انتخابات 24 خرداد امید برای تحقق حماسه اقتصادی نیز افزایش یافت.
استاندار اصفهان افزود: مردم سیاستهای مقام معظم رهبری را ماندگار میدانند و این موضوع ربطی به تغییر دولتها ندارد.
زرگرپور با بیان اینکه مردم از سیاست بازی و افراطی گری خسته شده بودند، اظهار داشت: مردم به کسی رای دادند که شعارهایش به مطالبات آنها نزدیکتر بود.
وی با بیان سیاستها و برنامههای دولت، گفت: ما به عنوان کارگزاران این دولت، باید به برنامههای آن اعتقاد داشته باشیم و در جهت تحقق آن گام برداریم.
استاندار اصفهان افزود: مهم این نیست که پیرو کدام جناح سیاسی باشیم مهم این است که در راستای سیاستهای دولت قدم برداریم.
وی با تصریح اینکه استانداری هیچگونه وظیفه اجرایی ندارد، عنوان نمود: وظیفه این دستگاه سیاست گذاری در برش استانی، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نظارت بر آنها است.
زرگرپور با بیان اینکه برای هر وظیفه ای در کشور یک دستگاه تعریف شده است، گفت: استانداری باید در انجام وظایف خود که برنامهریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاهها است به خوبی تلاش کند.
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه از نهادهای رکین نظام به شمار میآیند، گفت: باید با این نهادها یک تعامل عاقلانه و درست برقرار شود و هماهنگی با آنها در حد اعلا ولی در حیطهی وظایف و اختیارات باید صورت گیرد.
زرگرپور تأکید کرد: مدیران جز در حیطه وظایف شغلی خود و حل مشکلات مردم هیچگونه تکلیفی برای حضور در جلسات متعدد ندارند.
وی بر لزوم رعایت آیین نامهها و مکاتبات تأکید کرد و یادآور شد: باید از وجود نیروهای متخصص و کاردان در امور استفاده کرد.
استاندار اصفهان اظهار داشت: مدیران باید آسیب شناسی مرحله دوم هدفمندی یارانهها را از هم اکنون پیش بینی و پیشگیری نمایند و آماده اجرای دقیق فاز دوم هدفمندی باشند.
زرگرپور با اشاره به مشکلات موجود در استان از جمله آلودگی هوا و کمبود آب، عنوان داشت: اگر نتوانیم مسائل آب را کنترل کنیم در آینده مجبور به اجرای طرحهای محدودکننده خواهیم شد.
وی عنوان کرد: باید در پیگیری طرحها و به سرانجام رساندن آنها کمک کنیم تا مردم از نتایج آن برخوردار شوند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه معاونین استاندار و تعدادی از مدیران کل استانداری به بیان دیدگاهها و نظرات خود در خصوص پیشبرد اهداف سازمانی و کیفیت بخشی بر فعالیتها و فرایندها پرداختند.
اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات موجود در استان از جمله آلودگی هوا و کمبود آب، گفت: اگر نتوانیم مسائل آب را کنترل کنیم در آینده مجبور به اجرای طرحهای محدودکننده خواهیم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور در جلسه شورای مدیران استانداری، برگزاری این شورا را به منظور هماهنگی در امور برای پیشبرد اهداف، برنامه ریزی بهتر، سیاست گذاری دقیقتر و نظارت قویتر بر دستگاههای اجرایی هر سه ماه یکبار ضروری عنوان کرد.
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