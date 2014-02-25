فرمانده جدید سپاه ناحیه امام رضا (ع) فردیس معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع سرهنگ پاسدار سلیمان شکری فرمانده سابق سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان فردیس و معارفه سرهنگ دوم پاسدار مهدی فراهانی با حضور بهرام حسینی مطلق فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع)، مهدی مهرور فرماندار فردیس، حجت الاسلام علی ایمانی امام جمعه و سایر مسئولان بعد از ظهر سه شنبه در سالن ولایت اداره فرهنگ و ارشاداسلامی این شهرستان برگزار شد.

حسینی مطلق در این آیین اظهار داشت: در طول 35 سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد نظام اسلامی توانسته با تکیه بر ایمان و با هدایت امام و رهبری و ایستادگی مردم در برابر توطئه های بی شمار استکبار مقاومت کند.

وی گفت: تکیه بر تفکر والای امام راحل (ره) و مردم موجب شده که نظام اسلامی در اوج اقتدار قرار داشته باشد و به برکت حمایت های مادی و معنوی مردم در وضعیت خوبی قرار گرفتیم.

حسینی مطلق با بیان اینکه در بسیاری از عرصه ها تقابل بین نظام و استکبار بارز و برجسته بوده است، یادآور شد: دشمنان تلاش کردند که دین را از سیاست جدا کنند و دین در گوشه مساجد و منازل محدود شود و سیاست هم بر قدرت و پست های دنیوی کار خود را جداگانه پیش برد.



این فرمانده اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی دین و سیاست در کنار هم قرار گرفتند، ضمن آنکه اتحاد مسلمانان بیشتر شد.

استکبار به دنبال بزرگنمایی مشکلات ایران است



فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، امید و خودباوری در ایران ایجاد شد و این پیام را به کشورهای دیگر رساندیم که ملت ایران روی پای خود ایستاده و تلاش کردیم الگویی موفق از خودباوری در عرصه های علمی و اقتصادی به جهان اسلام ارائه دهیم هر چند که دشمنان بسیار تلاش کردند تا مانع الگو شدن ما شوند.

حسینی مطلق توکل به خدا، تبیعت از امام و رهبری و حمایت و تکیه بر توانمندی مردم را رمز رسیدن به خواسته ها دانست و گفت: ملت ایران در 35 سال گذشته، جنگ تحمیلی، فتنه ها و کودتاها را با پیروزی پشت سرگذاشته و اگر هدایت امام و رهبری و ایستادگی مردم نبود نمی توانستیم در برابر هجمه ها و دشمنی ها مقاومت کنیم.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی به دنبال بزرگنمایی مشکلات داخل ایران است، تصریح کرد: آنها باید بدانند و متوجه باشند که راه به جایی نبرده و نخواهند برد زیرا امروز با وحدت و همدلی ملت ایران توانسته ایم حقوق هسته ای خود را به کرسی بنشانیم و توانمندی علمی خود را به جهانیان نشان دهیم.



وی اظهار داشت: اینک ایران اسلامی برای کشورهای دیگر الگو است و به لحاظ تربیت نخبگان و پیشرفت در عرصه های علمی با موفقیت پیش می رود.



در پایان این مراسم از سه سال و نیم خدمات شکری قدردانی و فراهانی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه امام رضا(ع) شهرستان فردیس معرفی شد.