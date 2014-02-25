هشت میلیون نخ سیگار در استان بوشهر کشف شد/ کشف 1200 کیلوگرم تنباکو قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش عصر سه شنبه در نشست قاچاق کالا در بوشهر اظهار داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت عملکرد کارکنان دارد و تلاش داریم تا با برگزاری دوره های مختلف زمینه را برای بهبود فعالیت کارکنان فراهم سازیم.

وی به نقش قاچاق کالا در رکود صنایع مختلف اشاره کرد و ادامه داد: تولید و تجارت از قاچاق تاثیر منفی زیادی را می پذیرد و برای اینکه بتوانیم در زمینه تولید و اشتغال عملکرد بهتری داشته باشیم باید با قاچاق به صورت جدی مبارزه و مقابله کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: مقابله با قاچاق تنها وظیفه یک دستگاه و نهاد خاص نیست و نیازمند مشارکت همگانی است و باید شاهد همکاری همه مرد و دستگاه ها باشیم.

وی با اشاره به لزوم تحریم خرید کالاهای قاچاق برای مقابله با قاچاق و همچنین کمک به تولید و تجارت، تصریح کرد: دولت در جایگاه اجرایی نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد و می تواند کارهای بسیار زیادی برای مقابله با قاچاق داشته باشد.

کشف دو میلیارد و 153 میلیون ریال کالای قاچاق

تابش با اشاره به اهتمام جدی و ویژه مجموعه صنعت، معدن و تجارت برای مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد: مردم نیز باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند زیرا استفاده از کالای قاچاق به تولیدات داخلی ضربه می زند.

وی با اشاره به هشت میلیون نخ سیگار به ارزش یک‌میلیارد و 472 میلیون ریال در استان بوشهر در سال جاری، گفت: همچنین طی این مدت بیش از یک هزار و 200 کیلوگرم تنباکو با ارزش 121 میلیون ریال نیز در استان بوشهر کشف شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در ادامه با اشاره به کشف 560 میلیون ریال کالاهای خانگی، بهداشتی و رایانه در سال جاری، بیان کرد: بیش از دو میلیارد و 153 میلیون ریال کالای قاچاق طی 10 ماه امسال کشف شده است.