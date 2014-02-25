بویراحمد محرومترین شهرستان کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان بویراحمد عصر سه شنبه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار، امام جمعه موقت یاسوج و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در یاسوج مرکز این شهرستان برگزار شد.

اگر چه قرار بود استاندار استان در این مراسم حضور یابد اما سید موسی خادمی که روز گذشته به تهران سفر کرده بود، امروز به دلیل نقص فنی هواپیمای پرواز تهران به یاسوج و لغو این پرواز، نتوانست در این آیین حضور یابد.

فرمانبردار هیچ کس نبودم

فرماندار سابق بویراحمد که در آبان ماه گذشته به دلیل پایان ماموریتش از فرمانداری خداحافظی کرده بود، در این مراسم گفت: هیچگاه به دنبال فرماندار شدن نبودم و وابستگی به هیچ شخص و گروهی نیز نداشتم.

محمد آلفونه با اشاره به برگزاری چهار انتخابات در دوساله فرمانداری خود افزود: این انتخابات ها یکی از با کیفیت ترین انتخاباتهای استان بودند و خوشحالم که کاری نکردم که موجب تضییع حقوق کسی شود.

وی همچنین در ادامه شهرستان بویراحمد را محرومترین شهرستان استان عنوان کرد و اظهار داشت: این محرومیت به استناد شاخص های توسعه نیافتگی است.

آلفونه بیان داشت: با این حال برخی به غلط تصور می کنند که هر چه در استان وجود دارد در شهرستان بویراحمد است.

وی عنوان کرد: کمبود اعتبارات عمرانی طی دو سال اخیر مشکلات عدیده ای در این شهرستان ایجاد کرده با این حال در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی اگرچه وضعمان خوب نبوده اما در مقایسه با مناطق دیگر وضعیت بهتری داشته ایم.

وی همچنین اظهار داشت: در دوره فرمانداری در همه امور تصمیم گیری با مجموعه فرمانداری بوده و هیچ مقام و شخصی چیزی به ما تحمیل نکرده است.

آلفونه همچنین اصولگرا و یا اصلاح طلب بودن را مهم ندانست و گفت: مایه تاسف است که در گذشته و حال افرادی که صاحب تفکر خاصی هستند را حذف کرد و اگر ملاک ها گرایش های سیاسی باشد، دچار اشتباه شده ایم و خسارتهای آن را مردم پرداخت می کنند همچنان که در گذشته هم مردم این خسارتها را پرداخت کرده اند.

وی ابراز امیدواری کرد در دولت تدبیر و امید این معضل برطرف شود.

آلفونه همچنین از رسانه های استان تقدیر کرد و بیان داشت: مطبوعات این استان جوان و پرتلاش هستند و روز به روز بهتر می شوند.

وی افزود: مسئولین باید در قبال اشتباهات رسانه ها اغماض کرده و بسترها را برای رشد آنها مهیا کنند.

حجم بالای مهاجرتها، محرومیتهای بویراحمد را بیشتر کرده است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان هم در این مراسم با تقدیر از فرماندار سابق شهرستان بویراحمد گفت: این استان ظرفیتهای متعددی برای توسعه دارد اما به دلیل محرومیت تاریخی و محدودیت های ظالمانه ای که دشمنان نظام بر کشور تحمیل کرده اند، پیشرفت آن متناسب با ظرفیتها شکل نگرفت.

فتاح محمدی افزود: به رغم این شرایط، نظام جمهوری اسلامی خدمات بزرگ ارزنده ای به این استان داشته است.

وی شهرستان بویراحمد را یکی از مهاجرپذیرترین شهرستانهای استان دانست و اظهار داشت: حجم زیاد مهاجرتها، محرومیتها را نسبت به سایر شهرستانها بیشتر کرده است.

وی توسعه این شهرستان و استان را نیازمند تلاش و حرکتی جهادی دانست و گفت: هنر یک مدیر این است که در حوزه های فرهنگی و اجتماعی یک معضل را حل کند تا به مسئله سیاسی و امنیتی بدل نشود.

حاشیه نشینی مهمترین چالش شهر یاسوج است

فرماندار جدید شهرستان بویراحمد نیز دراین مراسم حاشیه نشینی را از چالشهای شهر یاسوج عنوان کرد و گفت: ساماندهی حاشیه نشینی در اطراف شهر یاسوج از مهمترین برنامه های فرمانداری است.

هوشنگ یاری پور همچنین بیان داشت: رودخانه های "بشار" و "مهریان" در شهرستان بویراحمد می توانند به یکی از بهترین اماکن گردشگری تبدیل شوند.

وی به جاذبه های کوه دنا اشاره کرد و اظهار داشت: هنوز نتوانسته ایم از عرصه های جنگلی و طبیعی استان برای جذب گردشگران بهره کافی را ببریم.

یاری پور بیان کرد: شهرستان بویراحمد در کشور دارای کمترین میزان بزرگراه است که باید با برنامه ریزی درست برای ارتقاء در این زمینه تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم هوشنگ یاری پور به عنوان فرماندار جدید شهرستان بویراحمد معرفی و از خدمات محمد آلفونه تقدیر شد.