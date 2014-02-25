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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۱۵

مرادي:

امنیت مکان های گردشگری چهارمحال و بختياري در ايام نوروز مورد توجه قرار گيرد

امنیت مکان های گردشگری چهارمحال و بختياري در ايام نوروز مورد توجه قرار گيرد

شهرکرد- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی  استاندار چهار محال و بختیاری گفت:  امنیت مکان های گردشگری چهارمحال و بختياري در ايام نوروز مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی عصر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: امنیت را نباید نگاه لحضه ای وسطحی به آن داشت بلکه باید همواره به این مهم اهمیت داد و آن را توسعه بخشید.

وی با اشاره به اینکه تدابیر لازم در حوزه امنیت دیده شده است؛ تصریح کرد: در هر فضا و هر مکانی لازم است به امنیت پرداخته شود.

مرادی ادامه داد: این استان نقاط گردشگری زیادی را دارد که نه تنها باید آن ها را توسعه داد بلکه لازم است در خصوص امنیت مکان های گردشگری این استان توجه ویژه ای را داشت.

معاون سیاسی امنیتی  استاندار چهار محال و بختیاری با بیان اینکه مشارکت مردم استان در خصوص ایجاد امنیت نیز لازم است، اذعان داشت: آن چه در پایداری امنیت به ما کمک می کند مشارکت مردم استان است.

مرادی با تاکید بر اینکه لازم است برای مسافرانی که در ایام نوروز و یا غیر از ایام تعطیلی به این استان سفر می کنند امنیت ایجاد شود، یادآور شد: زمینه همکاری و مشارکت مردم در خصوص امنیت برای میهمانان ارجمند این استان امری لازم و ضروری است که لازم است به آن پرداخته شود.

کد مطلب 2244356

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