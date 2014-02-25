به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح پیگیری های خود در مرکز برای رفع مشکلات مردم استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: در نشستی که وزیر نیرو داشتیم برخی از مشکلات استان را مطرح کردیم و وزیر نیرو نیر قول مساعدت برای رفع این مشکلات و دغدغه ها را دادند.

وی با اشاره به بررسی تلاش برای خرید آب تضمینی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیان داشت: وزیر نیرو نیز حمایت لازم را در این زمینه داشتند و برای حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت آب و برق باید حمایت لازم صورت بگیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه بازسازی شبکه‌های آب شهری نیازمند تامین اعتبار به صورت استانی است، خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم تا اعتبار بیشتری برای حل معضل فاضلاب استان بوشهر تامین کنیم.

بررسی انتقال آب چم‌شیر به دشت لیراوی و گناوه

وی با اشاره به مشکلات آب شرب و کشاورزی در برخی از مناطق استان بوشهر، تاکید کرد: وزیر نیرو خواستار تلاش مدیران و مسئولان محلی برای بررسی کامل مشکلاتی که مربوط به شبکه‌های آب است شد و خواستار تسریع در حل این مشکلات شد.

سالاری با اشاره به تاکید وزیر نیرو برای استفاده از روش فاینانس در اجرای طرح‌ها، افزود: وزیر نیرو در این دیدار بر لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به‌ویژه تکمیل طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب استان بوشهر و پروژه انتقال آب خط دوم کوثر از روش فاینانس تاکید کرد.

وی بیان داشت: بررسی تعرفه برق مصرفی آب‌شیرین‌کن‌های کشاورزان، راههای انتقال آب چم‌شیر به دشت لیراوی و گناوه، مشکل فاینانس پروژه آبرسانی به جم، سد دالکی و دشت پلنگ و باغان و سد باهوش از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.