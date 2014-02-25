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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۰۳

سالاری خبر داد:

تکمیل طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بوشهر از طریق فاینانس

تکمیل طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بوشهر از طریق فاینانس

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: با تاکید وزیر نیرو تکمیل طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بوشهر از طریق فاینانس انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح پیگیری های خود در مرکز برای رفع مشکلات مردم استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: در نشستی که وزیر نیرو داشتیم برخی از مشکلات استان را مطرح کردیم و وزیر نیرو نیر قول مساعدت برای رفع این مشکلات و دغدغه ها را دادند.

وی با اشاره به بررسی تلاش برای خرید آب تضمینی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیان داشت: وزیر نیرو نیز حمایت لازم را در این زمینه داشتند و برای حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت آب و برق باید حمایت لازم صورت بگیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه بازسازی شبکه‌های آب شهری نیازمند تامین اعتبار به صورت استانی است، خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم تا اعتبار بیشتری برای حل معضل فاضلاب استان بوشهر تامین کنیم.

بررسی انتقال آب چم‌شیر به دشت لیراوی و گناوه

وی با اشاره به مشکلات آب شرب و کشاورزی در برخی از مناطق استان بوشهر، تاکید کرد: وزیر نیرو خواستار تلاش مدیران و مسئولان محلی برای بررسی کامل مشکلاتی که مربوط به شبکه‌های آب است شد و خواستار تسریع در حل این مشکلات شد.

سالاری با اشاره به تاکید وزیر نیرو برای استفاده از روش فاینانس در اجرای طرح‌ها، افزود: وزیر نیرو در این دیدار بر لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به‌ویژه تکمیل طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب استان بوشهر و پروژه انتقال آب خط دوم کوثر از روش فاینانس تاکید کرد.

وی بیان داشت: بررسی تعرفه برق مصرفی آب‌شیرین‌کن‌های کشاورزان، راههای انتقال آب چم‌شیر به دشت لیراوی و گناوه، مشکل فاینانس پروژه آبرسانی به جم، سد دالکی و دشت پلنگ و باغان و سد باهوش از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

کد مطلب 2244358

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