ظرفیت بندر رجایی در فاز 3 به 8 میلیون کانتینر می رسد /میزان بهره برداری کم از نوار ساحلی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر عباس آخوندی سه شنبه شب در دیدار فعالان صنعت و توسعه دریامحور استان هرمزگان با رئیس جمهور حجم تجارت جهانی دریا را 9 میلیارد تن در سال عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی دریا کمتر از دو درصد است که باید تلاش کنیم این رقم افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه زیرساخت ها و امکانات خوبی برای توسعه حمل و نقل در استان هرمزگان فراهم شده، افزود: بندر شهید رجایی در استان هرمزگان مهمترین دروازه اقتصادی کشور در دنیا است و از 85 میلیون تن تخلیه و بارگیری کالای غیر نفتی در کشور 53 درصد آن سهم بندر شهید رجایی در استان هرمزگان است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت 2 هزار و 400 هکتاری بندر رجایی برای توسعه پس کرانه عنوان کرد: 84 درصد حمل و نقل کانتینری ایران در بندر شهید رجایی انجام می شود که در پایان اجرای فاز 2 طرح توسعه این بندر ظرفیت آن 6 میلیون TEU کانتینر در سال خواهد بود.

آخوندی همچنین از نصب تجهیزات جدید و توسعه امکانات بندر رجایی در سال آینده خبر داد و گفت: در سال آینده تجهیزات تازه ای در سکوهای ساخته شده در بندر رجایی نصب خواهد شد که ظرفیت این بندرگاه افزایش می دهد و همچنین با اجرای فاز 3 طرح توسعه بندر رجایی ظرفیت آن به 8 میلیون TEU کانتینر خواهد رسید.

آخوندی خاطرنشان کرد: در طراحی اولیه توسعه بندر رجایی در 7 فاز و با ظرفیت 24 میلیون TEU ظرفیت نهایی پیش بینی شده که امیدواریم فاز 3 آن را با سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری بتوانیم آغاز کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه بر لزوم توسعه حمل و نقل مسافری از طریق دریا تاکید کرد و افزود: می توان میزان مسافرت های دریایی در کشور را در سطح داخلی و خارجی بسیار بیش از این افزایش داد و در این راستا ترمینال مسافری بندر مسافری شهید حقانی در بندرعباس طی دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: همچنین از ظرفیت بندر شهید باهنر بندرعباس نیز که دارای 12 میلیون تن ظرفیت است در حال حاضر تنها در سطح 3.5 میلیون تن استفاده می شود که افزایش استفاده از ظرفیت این بندر نیازمند تصمیمات مدیریتی است.

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان بهره برداری کم از جاده های نوار ساحلی در استان هرمزگان اشاره کردو افزود: با وجود اینکه استان هرمزگان از 900 کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است اما تنها از 330 کیلومتر آن در حال حاضر بهره برداری شده که در مقایسه با سایر استانها از جمله خوزستان و بوشهر رقم کمتری است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در راستای توسعه راهها در استان هرمزگان ابتدا مسیر بندرعباس - میناب را تکمیل و راه میناب به جاسک را بهسازی و آن را در آینده تبدیل به بزرگراه کنیم که با این کار بهره برداری بیشتری از بندر جاسک صورت خواهد گرفت.