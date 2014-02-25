پروژه راه آهن چهار محال و بختیاری 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ زمان بهره برداری پروژه مشخص نيست

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری عصر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در جواب سوال خبرنگار مهر در باره اينكه پروژه راه آهن تا کنون به چند درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است؛ اظهار داشت: پروژه راه آهن در قطعه مبارکه- سفید دشت در حال اجرا است و تا کنون به 15 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی تصریح کرد: این پروژه 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا به بهره برداری برسد و زمان بهره برداری آن نیز مشخص نیست.

امیری با اشاره به اینکه جابه جایی ایسگاه های هماهنگی راه آهن در منطقه ویژه اقتصادی را می شود اصلاح کرد؛ یادآور شد: با تخصیص اعتبارات تملک دارایی به زودی این کار انجام خواهد شد.

وی در جواب سوال دیگر خبرنگار مهر در این خصوص که زمان افتتاح این پروژه کی خواهد بود، بیان داشت: زمان بهره برداری پروژه راه آهن تا کنون مشخص نشده است.

امیری با بیان اینکه تداخل راه آهن با پروژه منطقه ویژه اقتصادی مشکلات عدیده ای را به همراه داشته است؛ عنوان کرد: راه آهن از وسط منطقه ویژه اقتصادی می گذشت و 200 هکتار از راه تداخل پیدا می کرد .

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری افزود: برای جابه جایی راه آهن احتیاج به مشاوره بوده و لازم است در طرح جامع تفصیلی این موضوع مطرح شود.