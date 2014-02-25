تکمیل فاز 3 ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی اولویت مهم سازمان بنادر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نژاد عصر سه شنبه در حاشیه دیدار رئیس جمهور با فعالان صنعتی و توسعه دریا محور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طی روزهای آینده با توجه به شرایطی که در این مجموعه بندری بوجود آمده رشد و رونق بیشتر و بالاتری را شاهد خواهیم بود، بیان داشت: هم اکنون تعمیرات اساسی 2 جرثقیل دروازه ای نیز برای تخلیه سریع تر کانتینر از کشتی توسط متخصصان و شرکت های ایرانی به شکل کاملا بومی در بندر شهید رجایی انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال با تمهیدات بعمل آمده کشتی های حامل کالای اساسی و عمومی در سریع ترین وقت ممکن تخلیه و بصورت حمل یکسره به داخل کشور ارسال می شود.

سعید نژاد از توجه ویژه این سازمان به واردات کالاها به داخل کشور و ترانزیت کالای کشورهای دیگر خبر داد و تاکید کرد: تکمیل حوضچه شماره سه پهلودهی کشتی ها و فاز سه ترمینال کانتینری این بندر از برنامه های جدید توسعه ای سازمان بنادر کشور است

وی اعلام کرد: ظرفیت بندر شهید رجایی در حال حاضر 100 میلیون تن کالا است که تنها از 85 میلیون آن استفاده می شود که با رونق در فعالیت های مربوط به کالاهای اساسی و کانتینری رسیدن به این رقم قابل دستیابی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور همچنین ضمن اشاره به تمهیدات صورت گرفته در راستای سفرهای دریایی از مردم جهت تجربه سفر دریایی از طریق بنادر هرمزگان به جزایر در نوروز 93 دعوت کرد و خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات لازم برای سفرهای دریایی در نوروز 93 اندیشیده شده است که با نوسازی شناورهای مسافری از طریق وجوه اداره شده این سازمان پیش بینی می شود روزانه بین 350 تا 400 هزار مسافر از طریق دریا مسافرت کنند.

وی از مسافران دریایی خواست تا با رعایت کامل نکات ایمنی از شناورهای مجاز، بنادر مجاز و در زمان مجاز سفرهای دریایی خود را انجام دهند.