توطئه های دشمن علیه ایران نتیجه استقلال خواهی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه سه شنبه در مسجد چهارمین شهید محراب شهر کرمانشاه در اجتماع نمازگزاران اظهار داشت: گرفتار شدن به بلا در جامعه و نازل شدن مشکلات نتیجه نافرمانی از دستورات الهی است.

حجت الاسلام منتظری اظهار داشت: همانگونه که هر علمی و هر جسمی قانون و مقررات خودش را دارد سیستم پیچیده یک جامعه هم باید با قانون و مقررات متناسب اداره شود و بهترین و جامع ترین قانون برای این منظور احکام الهی است.

وی ادامه داد: این قوانین در حوزه های مختلفی هستند و با ساز و کارهای متناسب با هر بخش تعریف شده اند، مثل قوانین فرهنگی، اقتصادی و ... که البته دشمن هم برای هر کدام از این بخش ها توطئه هایی در نظر گرفته است.

وی با اشاره باینکه توطئه دشمن برای مبارزه با ارزش های فرهنگی یک جامعه الهی در مجموعه ای که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان شبیخون فرهنگی یاد کردند اتفاق می افتد، اظهار داشت: ابزارهای شبیخون فرهنگی دشمن ماهواره و تولیدات سمعی و بصری است که با محوریت تحریک و نگاه حیوانی به لذت ها به جوانهای جامعه تزریق می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: یکی دیگر از ابزارهای فرهنگی دشمن برای مقابله با جوامع اسلامی اختلاف افکنی است که می بینید با پشتیبانی و فربه کردن تندروهای تکفیری به نام اسلام، مسلمانان را ذبح می کنند و جهاد نکاح راه می اندازند.

وی تصریح کرد: توطئه دشمن در حوزه اقتصادی امروز در میان مردم بسیار احساس می شود و از این رواست که مقام معظم رهبری با تیز بینی و درایت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را هم خطاب به عموم مردم و هم خطاب به جوامع نخبگانی کشور ابلاغ می کنند.

حجت الاسلام منتظری گفت: یکی از ابعاد جنگ های اقتصادی که دشمن امروز به راه انداخته تحریم است که باید با درایت و پافشاری بر اصول اقتصاد مقاومتی بر آنها غلبه کرد.

وی یکی از شاخصه های یک جامعه سالم و الهی را وجود اقتصاد سالم ارزیابی کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگر اقتصاد سالم در یک جامعه پایه ریزی شد مقدمه پیشرفت گذاشته شده است منتها باید دقت کرد که این اقتصاد مبتنی بر معنویت و نگرش الهی باشد.

وی در پایان توطئه های فرهنگی ، اقتصادی، جنگ تحمیلی و جنگ نرم را دسیسه های دشمن در مقابل استقلال خواهی ملت ایران ارزیابی کرد و گفت: ملت ایران هزینه های زیادی داده است و در این را تا نجات و سعادت و تکامل از پای نخواهد ایستاد.