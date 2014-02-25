ماهیت جریان های دینی جدید جدا از مدل الهیات و فلسفی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زروانی عصر سه شنبه در نشست تخصصی جریان های معاصر دینی که با حضور دانشجویان انجمن علمی ادیان و عرفان دانشگاه سمنان در این دانشگاه برگزار شد ضمن بیان اینکه اصطلاح و مفهوم جنبش های جدید دینی از دهه 60 به وجود آمد و وارد ادبیات حوزه دین شناسی شد، اظهار داشت: این گونه جریان ها ابتدا در مغرب زمین و آمریکای شمالی ظاهر شدند.

وی با اشاره به این مطلب که این جریان ها و جنبش ها می پنداشتند که جریان های نو و جدیدی هستند و ادعا می کردند حرف هایی دارند که با مدل ها و جریان های سنتی و معاصر تفاوت دارند افزود: این جریان ها در پی ساختن جمعیت هایی هستند که مدل فکری آنها با مدل فکری جریان ها و جنبش های دینی جدید همسو باشد.

پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ماهیت جریان های دینی جدید به گونه ای است که جدا از مدل الهیات و فلسفی است و بیشتر با مدل ها و نظریه های جامعه شناسی همسو است گفت: بررسی اینگونه جریان های جدید دینی به حوزه جامعه شناسی مربوط می شود.

زروانی افزود: جریان های دینی جدید در پی این هستند که جامعه ای نو همسو با الگوهای زیستی جدید و نوین بسازند، فرقه های جدید جنبش ها و جریان های دینی با مدل های فکری نو در دنیا در حال شکل گرفتن است.

پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه به طور کلی عکس العمل جوامع در مقابل فرقه سازی به مراتب کمتر از جریان های دینی است، گفت: جوامع با فرقه سازی مخالفتی ندارند، موج مخالفت در مقابل جریان های دینی خیلی بیشتر است.

وی در خاتمه اظهار داشت: تغییر و تحولات در جامعه، تغییرات در نظام ارزشی موجود در یک جامعه و ... می تواند الگو های زیستی جدیدی را در جامعه به وجود آورد و سبب به وجود آمدن جریان های جدید دینی شود.

نشست تخصصی جریان های معاصر دینی با محوریت بررسی جریان ها و جنبش های جدید دینی و با همکاری جهاد دانشگاهی استان سمنان و دانشگاه سمنان برگزار شد.