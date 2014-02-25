نخستين كمباين بومي كشور در شیراز رونمایی شد

محمد حسن طلعتي در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در سطح کشور سه هزار و 500 کمباین وجود دارد که سه هزار و 300 دستگاه از آن کمباینها مربوط به استان فارس است.

وی با بیان اینکه استان فارس تنها استانی است که کار برداشت گندم را به صورت حرفه ای دنبال می کند، افزود: حدود 60درصد از کمباینهای کشور بالای 15 سال عمر دارند که در این راستا ساخت کمباین در دستور کار قرار گرقت.

سرپرست سازمان جهادكشاورزي فارس بیان کرد: در این خصوص استان فارس نسبت به ساخت یک کمباین در شهرک صنعتی شیراز اقدام کرد که این کمباین 30 الی 40درصد ارازن تر از دیگر کمباینهایی است که از خارج وارد می شود.

طلعتی ادامه داد: در این راستا قطعات این کمباین از نقاط دیگر به شیراز منتقل و در شهرک صنعتی نسبت به ساخت آن اقدام شد.

وی در خصوص مزایای این کمباین اظهار داشت: سیستم آن طوری طراحی شده که تنظیمات آن از داخل قابل انجام است و نیازی به پیاده شدن راننده نیست.

سرپرست جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: علاوه بر این این کمباین طوری طراحی شده که در برخی اراضی که سایر کمباینها دچار واژگون می شوند این کمباین واژگون نخواهد شد و می تواند گندم را تا تناژ هشت تا 9 تن برداشت کند.