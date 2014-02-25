سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه گره بسیاری از مشکلات را باز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم صدیقی که به همراه رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه سفر کرده، شامگاه سه شنبه و در دیدار با مردم این شهر که در مسجد جامع انجام شد، اظهار داشت: یکی از سیاست های رئیس قوه قضائیه سفر به استان های مختلف و رسیدگی به مشکلات دادگستریهای آنان است.

وی افزود: در این سفر آقای لاریجانی ضمن بررسی وضعیت قضایی استان ها، دستورات لازم را برای حل مشکلات موجود صادر و به تسریع روند رسیدگی به پرونده ها کمک می کند.

حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: البته طی سالیان اخیر شاهد وضعیت خوبی در دستگاه قضایی استان کرمانشاه بوده ایم که کاهش بسیاری از جرائم نظیر قتل حاکی از همین مسئله است.

مشاور عالی رییس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مطمئنا این اتفاق خوشایند و کاهش چشمگیر بسیاری از جرائم در کرمانشاه با تلاش های شبانه روزی مسئولین قضایی این استان حاصل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با حضور مقام عالی قضایی کشور در کرمانشاه شاهد پیشرفت هرچه بیشتر دستگاه قضایی این استان و کاهش محسوستر جرائم باشیم.

امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود، به چند توصیه پیامبر مکرم اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: ایشان سلام کردن، اطعام و اکرام نیازمندان، خوش زبانی و خواندن نماز شب را از جمله ویژگی هایی عنوان کرد که افراد مسلمان باید به دنبال کسب آنها باشند.

حجت الاسلام صدیقی یادآور شد: حضرت امیر(ع) نهی فرمودند اختلاف میان دو مسلمان را و امر فرمودند بقیه را به اصلاح و آشتی دادن میان آن دو را تا آنجا که اصلاح میان دو نفر را برابر با ثواب یک عمر عبادت برشمردند.

وی خاطرنشان کرد: مسلمانان اگر به جای کینه جویی و انتقام از یکدیگر به فکر گذشت و صله رحم باشند قطعا بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون وجود دارد را شاهد نخواهند بود.