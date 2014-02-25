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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۱۹

باخت در تبریز کار تیم والیبال میزان خراسان را برای صعود سخت کرد

باخت در تبریز کار تیم والیبال میزان خراسان را برای صعود سخت کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسابقه والیبال دو تیم میزان خراسان و شهرداری تبریز با شکست تیم میزان به پایان رسید تا سرنوشت صعود هر دو تیم به مسابقه سوم کشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تیم های میزان خراسان و شهرداری تبریز که در چارچوب مرحله پلی آف لگ برتر والیبال کشور عصر سه شنبه در تبریز برگزار شد با شکسن تیم میزان در سه ست متوالی به پایان رسید.

تیم شهرداری تبریز که در این مسابقه برتر ظاهر شده بود توانست در سه ست متوالی و با نتیجه 30-28،25-21 و 28-26 میهمانش میزان خراسان را شکست دهد.

دیدار اول دو تیم در مرحله پلی آف که در سالن مهران مشهد برگزار شد با نتیجه سه بر یک به نفع تیم میزان پایان یافته بود وباخت عصر امروز میزان در تبریز سرنوشت صعود هر دو دو تیم به مسابقه بعدی سپرده شد.

 

کد مطلب 2244393

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