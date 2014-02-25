اشاعه مفاسد اقتصادی از ترفندهای استکبار جهانی است/ برخورد جدی قوای سه گانه با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رازینی شامگاه سه شنبه در جمع نمازگزارن مسجد آیت الله بروجردی کرمانشاه اظهار داشت: در زمان دفاع مقدس به عنوان عضو سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان بودم و به همین دلیل از نزدیک با رشادتها و افتخارآفرینی های مردم این خطه از ایران اسلامی کاملا آشنا هستیم.



حجت الاسلام حسین رازینی گفت: من هیچگاه عملیات غرورآفرین مرصاد را که توسط مردمان همین دیار رقم خورد را از یاد نخواهم بود و این روز خود تاریخی ماندگار برای استان و حتی ایران اسلامی خواهد بود.



معاون حقوقی قوه قضائیه تاکید کرد: مردم کرمانشاه بعد از گذشت بیش از 35 سال از انقلاب اسلامی بازهم با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 امسال بار دیگر ولایتمداری و روحیه انقلابی خود را به دنیا نشان دادند.



رازینی بیان داشت: وجود معاونین قوه قضائیه در استان کرمانشاه می تواند باعث حل مشکل و مسایل حقوقی و کیفری بسیاری از مردمان این منطقه شود و ما نیز از نزدیک به خوبی می توانیم مشکلات و دغدغه های قضایی این مردم را دیده و حل کنیم.



معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در این جلسه نظرات، پیشنهادات، مسایل و شبهات مردم از نزدیک بررسی و پاسخ داد شده که در صورت امکان این درخواست و مشکلات در خود استان کرمانشاه حل و فصل خواهد شد و برخی دیگر از پرونده ها نیز در استان تهران مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.



رازینی در ادامه سخنان خود به برخی از ترفندهای دشمنان قسم خورده نظام و ملت ایران اشاره داشت و تاکید کرد: اشاعه مفاسد اقتصادی از ترفندهای دشمنان و استکبار جهانی است و ریشه کنی این گونه دسیسه ها بسیار مشکل است.



وی تصریح کرد: خوشبختانه قوای مجریه، مقننه و قضائیه به صورت سخت و جدی با مفاسد اقتصادی و اخلاگران برخورد خواهند کرد.



معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه به مهمانداری و حس نوع دوستی مردم کرمانشاه نیز اشاره کردو گفت: مهمانوازی مردم کرمانشاه تا حدی است که رهبر معظم انقلاب در سفر 20 مهرماه سال 90 به کرمانشاه، بیشتر از دیگر استانهای کشور در کرمانشاه ماندگار شدند که این نشان دهنده حس مهمانداری و عزت مردم این دیار است.



وی بیان داشت: مسئولان قضایی باید از نزدیک با مردم در ارتباط باشند و مردم در بازگو کردن مشکلات خود بتوانند با صورت مستقیم با مسئولان امر در ارتباط باشند.



گفتنی در این مراسم، برخی از شهروندان کرمانشاهی مشکلات و درخواست های خود را با معاون حقوقی قوه قضائیه مطرح کردند.

