به گزارش خبرگزاری مهر، یکروز پس از بازدید فرماندار شیراز از محله سنگ سیاه و مشاهده وضعیت اسفبار معتادان جلسه ای به منظور ساماندهی و جمع آوری معتادان خیابانی در فرمانداری شیراز تشکیل شد.
فرماندار شهرستان شیراز در این نشست با بیان اینکه موضوع معتادان در شیراز به یک معضل اساسی تبدیل شده، اظهار داشت: همانگونه که مدیریت ارشد استان هم تاکید کرده معضلات بافت فرسوده و موضوع جمعآوری معتادان باید با جدیت دنبال شود و در برنامهریزی های مدون کوتاهمدت و بلندمدت ساماندهی شوند.
مصطفی امیری گفت: دستگاه های مرتبط باید در یک اقدام جهادی به عنوان یک اولویت مهم جمعآوری معتادان را برای ایام نوروز در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به آمار بالای معتادان در سطح شهر شیراز افزود: وجود معتادان خیابانی در سطح شهر زیبنده سومین حرم اهل بین (ع) در ایران نیست بنابراین باید تمام دستگاهها برای رفع این مشکل تلاش و همکاری کنند.
فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به عدم اراده جدی در گذشته برای جلوگیری از رها شدن معتادان در سطح شهر و بافتهای فرسوده ادامه داد: به نظر میرسد اگر از ابتدا اراده قوی برای جلوگیری از رها شدن معتادان در بافتهای فرسوده و سطح شهر وجود داشت وضعیت شهر به اینگونه نبود.
رئیس شورای تامین شهرستان شیراز ضمن انتقاد از کم کاری برخی از دستگاهها در این زمینه تصریح کرد: ساختمانهای میراث فرهنگی در بافت فرسوده به دلیل عدم نظارت صحیح محل امنی برای معتادان و محل ناامنی برای ساکنین منطقه شده است.
وی بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی باید یا برای حفظ بناهای خود در بافت های فرسوده تلاش کند یا نسبت به تخریب آنها اقدام کند.
فرماندار شهرستان شیراز بیان کرد: وجود آسیبهای اجتماعی در داخل محلههای فرسوده شیراز به عنوان یكی از موانع تاثیرگذار درعدم احیای این بافتها باقیمانده است.
وی تاکید کرد: برای احیای بافتهای فرسوده باید افزایش سطح امنیت اجتماعی، بالا بردن ارزش افزوده محل توسعه خدمات شهری، ارتقای كیفیت محیطی تغییر كاربریهای ارزشافزا در این محلهها به نوعی امكان سرمایهگذاریهای اقتصادی و توجیهپذیر را برای سرمایهگذاران فراهم کند، مورد توجه قرار گیرد.
امیری در ادامه با اشاره به ارائه خدمات مرکز DIC (مراکز نگهداری معتادان) به صورت موقت خاطرنشان کرد: متاسفانه خدمات این مرکز به طور موقت ارائه میشود و در حقیقت میتوان گفت که مرکز تعطیل است.
وی تاکید کرد: باید برای ریشه کن کردن پدیده اعتیاد مبارزه جدی شود، راهاندازی چنین مراکزی به خشکاندن ریشه اعتیاد کمک نمیکند.
وی متذکر شد: موضوع امنیت پایدار موضوع بسیار مهمی است که در اولویت کار ما قرار دارد بنابراین طرح جمعآوری معتادان و برخورد جدی با آنها با جدیت دنبال میشود.
امیری با بیان اینکه فضا برای معتادان ناامن خواهد شد، تصریح کرد: امنیت حق مردم است و ما اجازه نمی دهیم کسی فضای شهرستان را ناامن کند.
فرماندار شیراز از مردم خواست تا در راستای اجرای طرح جمعآوری معتادان ولگرد خطرناک و موادفروشان مسئولان را یاری دهند.
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