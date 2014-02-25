هرمزگان شاهد کم لطفی های بسیاری بوده است/ لزوم افزایش ساخت مسجد در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله غلامعلی نعیم آبادی سه شنبه شب در دیدار علما، فضلا و طلاب استان هرمزگان با رئیس جمهور با اشاره به مطالبات مردم هرمزگان عنوان کرد: استان هرمزگان در مدتها و سالهای مختلف با کم محبتی و کم لطفی هایی مواجه بوده که این امر با وجود ظرفیتهای بسیار این استان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته معدن فاریاب را از هرمزگان جدا کرده و به کرمان ملحق کردند و امروز نیز مواردی در خصوص جداسازی بخشهایی دیگری از این استان الحاق آن به فارس مطرح می شود.

امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: چنین اقدامات غیر منطقی موجب درگیریها و اختلافاتی می شود که لازم است تا دولت فعلی رویه های نادرست گذشته را اصلاح کرده تا بارقه امید مردم تداوم پیدا کند.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به وجود مشکل کم آبی در استان هرمزگان اظهار داشت: وجود چنین مشکلی در حالی که هرمزگان در کنار آبهای خلیج فارس قرار گرفته و می توان با استفاده از آب شیرین کن آب دریا را شیرین سازی کرد کاملا غیر منطقی است و ما از دولت می خواهیم تا آب شیرین کنهای مناسبی را در هرمزگان احداث کند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه خواستار حل مشکلات طلاب شیعه و سنی در هرمزگان شد و عنوان کرد: در هرمزگان 245 روستای بدون مسجد وجود دارد که ما از دولت می خواهیم این مشکل اساسی را با افزایش تعداد ساخت مسجد در روستاها رفع کند.