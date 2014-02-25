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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۲۲:۰۳

رضایی:

شاخص های منفی شایسته مردم کرمانشاه نیست

شاخص های منفی شایسته مردم کرمانشاه نیست

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه با اشاره به بالا بودن شاخص های منفی از جمله بیکاری و طلاق در استان گفت: این موضوع به هیچ عنوان شایسته مردم کرمانشاه نیست و باید برای رفع آن بیش از پیش تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه استانی کهن با بیش از 7 هزار سال سابقه تمدن است، که خطوط  و آثار تاریخی و اسلامی که در این استان وجود دارد نشان دهنده این قدمت و تمدن طولانی است.

وی افزود: مردمان این استان با وجود عقاید و دیدگاه های مختلفی که در بین آنها وجود دارد سالهای طولانی است که به صورت مسالمت آمیز و در کمال آرامش و امنیت در کنار هم زندگی می کنند.

رضایی ادامه داد: یکی از افتخارات استان کرمانشاه این است که میزبان زوار عتبات عالیات بوده و این زوار همواره شیرینی میزبانی مردمان کرمانشاه را در یاد و خاطره خود حفظ کرده اند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این استان رابطه فرهنگی و تجاری خوبی با کشور عراق دارد، خاطر نشان کرد: در طول تاریخ اسلامی استان کرمانشاه به عنوان سردمدار دفاع از کشور مطرح بوده و در سال های جنگ تحمیلی مردمان آن با تمام توان خود از جان و مال و ناموس این کشور محافظت کرده اند.

رضایی در ادامه یادآور شد: استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس 20 هزار شهید و جانباز را تقدیم انقلاب کرده که از جمله آنها می توان به شهید بزرگ اسلام، شهید کاوه جعفری اشاره کرد و حتی شهید اشرفی اصفهانی نیز از جمله شهدای بزرگ استان کرمانشاه است.

وی گفت: متاسفانه جنگ تحمیلی بسیاری از زیر ساخت های استان را از بین برد و به همین دلیل شاهد خروج نخبگان و نیز عدم سرمایه گذاری های مناسب و قابل توجه در این استان مقاوم هستیم.

رضایی افزود: متاسفانه در حال حاضر شاخص های منفی زیادی از جمله بیکاری و طلاق در استان وجود دارد که این موضوع به هیچ عنوان شایسته استان کرمانشاه و مردمان لایق آن نیست.

استاندار کرمانشاه زمانی به عنوان استان پنجم کشور و محوریت غرب کشور مطرح بود، پتانسیل های زیادی در این استان وجود دارد که امیدواریم با حمایت دولت تدبیر و امید و دلسوزی های رهبر معظم انقلاب، بتوانیم این استعدادها و شاخص ها را به نحو چشمگیری اصلاح کنیم.

رضایی اظهار داشت: به تعبیری باید کرمانشاه به صورتی جهشی رشد کند که این موضوع نیازمند سرعت مناسب در مدیریت و ساخت وساز است که از جمله این زیر ساخت ها می توان به راه آهن و آزاد راه اشاره کرد.

کد مطلب 2244411

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