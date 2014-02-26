مقام دوم کشوری سومین مسابقات ملی پل فولادی به دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در مسابقات کشوری سازه های فلزی که توسط انجمن سازه های فولادی کشور و در دانشگاه علم و صنعت تهران به مناسبت روز مهندس برگزار شده بود موفق شد مقام دوم کشوری در بخش سبکترین پل و بخش زیباترین پل از لحاظ معماری بصری را کسب کند.

این مسابقات که بین دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور برگزار شد از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار بود. همچنین 15 تیم به مرحله نهایی این مسابقات راه یافته بودند که در نهایت تیم دانشگاه آزاد کرج مقام اول و تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی مقام دوم را کسب کردند.

اعضای تیم شرکت کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، مجید نیک نیاز، محمد نیک خو، جعفر نوذری، وحید قلی زاده، ایر مناف پور، مهدی تقوی و سرپرست تیم سجادی از اساتید دانشگاه بودند.

سجادی در رابطه با این موفقیت گفت: با یاری باریتعالی و حمایت های ریاست دانشگاه و تلاش و انگیزه بالای اعضای تیم بار دیگر ظرفیتهای بالقوه این واحد بالفعل شد و برگی دیگر بر افتخارات این دانشگاه افزوده شد.

وی ابراز امیدواری کرد که در مسابقات آتی به کمتر از مقام اول رضایت نخواهیم داد و اعضای تیم همچنان به فعالیت گروهی ادامه خواهند داد.

نریمانی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی هم با تبریک این موفقیت تاکید کرد: شاید امروز در سطح کشور بسیاری از اعضای خانواده دانشگاهی برای بار اول نام واحد ایلخچی را شنیدند اما مطمئن باشید که از این پس همه با این دانشگاه آشنا خواهند شد چرا که بستر سازی هایی که در زمینه تشکیل انجمنهای علمی و گروه های فعال دانشجویی انجام شده کم کم ثمره خود را نشان می دهد که این موفقیت نیز نتیجه فعالیت مستمر این گروه ها و باشگاه پژوهشگران جوان این واحد دانشگاهی است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی از تمامی کسانی که در حمایت از این تیم نقش داشته و نیز نمایندگان مجلس و مسئولینی که از شادی دانشجویان شاد و این موفقیت را به آنان تبریک گفته اند قدردانی کرد و حمایت بیش از پیش همه مسئولان استانی از این دانشگاه پژوهش محور را خواستار شد.