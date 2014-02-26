ابوالفضل صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال 22 مدرسه در قالب 139 کلاس با تجهیزات در مدارس استان البرز برای پذیرایی از مسافران نوروزی مهیا شده است اظهار داشت: از تعداد کلاس یاد شده 119 کلاس درجه "الف" و 20 کلاس درجه "ب" هستند.

وی ادامه داد: در کلاس های درجه "الف" فرش، تلویزیون و یخچال برای هر اتاق در نظر گرفته شده و در کلاس های "ب" یخچال و تلویزیون به صورت عمومی تعبیه شده است.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه سال گذشته 104 خانوار در قالب شش هزار و 135 نفر در البرز پذیرایی و اسکان داده شدند، تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش البرز تمامی تلاش خود را برای افزایش کیفیت مکان های اسکان به کار گرفته اند و خوشبختانه برای امسال شاهد افزایش 30 درصدی کلاس های درجه "الف" خواهیم بود.

مسافران به نزدیک ترین مرکز آموزش و پرورش مراجعه کنند

صادق نژاد گفت: با تمهدیدات اندیشیده شده مراکز اسکان فرهنگیان در استان البرز از 28 اسفند ماه پذیرای مسافران و میهمانان خواهند بود.

وی با بیان اینکه تمامی مناطق هشت گانه آموزش و پرورش البرز آمادگی پذیرایی از مهمانان نوروزی را دارند، اعلام کرد: برای جلوگیری از اتلاف وقت و عدم سردرگمی برای اسکان، فرهنگیان و خانواده های همراه آنان به نزدیک ترین منطقه آموزش و پرورش مراجعه کنند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: تمامی مراکز اسکان با آموزش سرایداران با یکدیگر در ارتباط هستند و مسافران می توانند برای رزرو اتاق به اولین مرکز آموزش و پرورش مراجعه کنند.

صادق نژاد تصریح کرد: علاوه بر 139 کلاس موجود، سه مرکز رفاهی با امکانات کامل و و تجهیزات نیز برای اسکان فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

تدارک سه مرکز رفاهی برای مسافران

وی اعلام کرد: مرکز رفاهی "قلم" در عظیمیه- خیابان ولی عصر (عج)- جنب آتش نشانی تحت پوشش آموزش و پرورش ناحیه یک کرج، مرکز رفاهی "ابن سینا" واقع در چهارصد دستگاه- جنب درمانگاه شهید راست روش زیر مجموعه آموزش و پرورش ناحیه سه کرج و مرکز رفاهی "ایران مهر" ناحیه چهار کرج در مهرشهر- بلوار ارم- بلوار شهرداری آماده پذیرایی از فرهنگیان مسافر در استان البرز خواهند بود.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: مراکز رفاهی "قلم" و "ایران مهر" دارای غذای گرم نیز هستند و یک رستوران نیز در آموزش و پرورش ناحیه دو کرج برای استفاده مسافران در نظر گرفته شده است.

صادق نژاد افزود: 14 هزار تومان برای کلاس های درجه "الف"، 10 هزار تومان برای کلاس های درجه "ب" و برای هر شب 14 هزار تومان برای مراکز رفاهی هزینه در نظر گرفته شده است.

آمادگی پذیرش همزمان 1000 مسافر

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش البرز با تدارک مدارس رزرو آمادگی پذیرش همزمان هزار مسافر را دارد، اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده در این مقوله عدم اطلاع رسانی صحیح آدرس مراکز اسکان است که متاسفانه شهرداری با ستاد اسکان برای نصب بنر و درج آدرس ها همکاری نمی کند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در پایان اعلام کرد: فرهنگیان، کارمندان دولت و مسافران آزاد به ترتیب با اولویت در مراکز اسکان تدارک دیده شده پذیرش خواهند شد.