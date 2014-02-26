خادم فرهنگی همدان ارج نهاده شد/ مشعل بازی های آسیایی به همدان می آید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محمودی وثاق که در سال 1330 متولد شده، یکی از فعالان فرهنگی همدان است که نیم قرن در عرصه قصه گویی بین المللی، گویندگی،نویسندگی، مجری گری در برنامه های حوزه میراث فرهنگ، کانون پرورش فکری عمر خود را صرف کرده و موفق به اخد دو دوره قصه گویی بین المللی شده است.

وی در سابقه کاری خود بازیگری در تئاتر نیز انجام داده و محقق فرهنگ عامه همدان نیز هست، او هم اکنون دارای پنج عنوان بین الملی،40 عنوان کشوری و 600 عنوان استانی است.

شامگاه سه شنبه جمعی از دلسوختگان و دوستاران وی به همت سازمان میراث فرهنگی همدان و پشتیبانی دانشگاه آزاد در تالار فجر اين شهر گردهم آمدند تا قدر این فعال فرهنگی همدان را در شب "محبت یاران" گرامی بدارند.

شهردار همدان، رئیس دانشگاه آزاد همدان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان، رئیس سازمان ورزش و جوانان همدان و جمعی از شاعران و اهل ادب میهمانان این محفل یاران بودند.

استفاده از لهجه همدانی در گویش مردم همدان کمرنگ شده است

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان در این مراسم گفت: استفاده از لهجه همدانی در گویش مردم همدان کمرنگ شده و برخی الفاظ معمول در گذشته هم اکنون استفاده نمی شود.

علیرضا ایزدی با اشاره به مشکلات فرهنگی جامعه،اذعان داشت: اختلال فرهنگی در جامعه در حال روی دادن است و نباید به بی هویتی خود افتخار کنیم.

وی ادامه داد: خواجه رشید الدین فضل الله را اکثریت مردم تنها به نام یک بلوار در همدان می شناسند و کمتر فردی را می توان پیدا کرد که جایگاه باباطاهر را در ادبیات ایران بشناسد.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان با تاکید براینکه باباطاهر پس از فردوسی دومین فردی است که زبان پارسی را احیا می کند، اذعان داشت: گنبد علویان و باباطاهر جزیی از فرهنگ این مردم هستند.

میری یکی از شاعران برجسته همدان نیز در این مراسم با اشاره به لزوم تغییر در وضعیت فرهنگی شهر همدان خواستار خارج شدن لهجه همدانی از مهجوریت شود.

وی با اشاره به اینکه قبل از قرن پنجم در همدان گویش فارسی پهلوی رواج داشته است، اذعان داشت: در این دوران با توجه به تسلط اعراب بر ایران، زبان فارسی تنها در مناطق دور دست چون خراسان و ماورا النهر احیا می شود و در این مناطق فارسی دری رواج میابد.

نگارش اولین کتاب جغرافیای جهان اسلام در همدان

این شاعر همدانی با اشاره به اینکه در دوران ال بویه در همدان به گواهی تاریخی تمایلی برای گسترش زمان فارسی وجود نداشته و در این شهر اولین کتاب جغرافیای جهان اسلام به زبان عربی به نگارش در می آید، ادامه داد: همدان شاعران عربی گو نیز داشته اما هیچ گاه در تاریخ زبان عربی از سوی مردم ایران به عنوان زبان رسمی پذیرفته نمیشود و مردم این کشور هیچ وقت زبان بومی خود را رها نکردند.

میری اذعان داشت: از قرن ششم به بعد و با فراگیر شدن حکومت سلجوقیان زبان فارسی دری نیز گسترش می یابد و اشعاری که به باباطاهر از زبان فارسی دری نسبت داده میشود یا جعلی است و یا اینکه تلطیف شده به زبان فارسی امروزی است.

وی اظهار داشت: از قرن هفتم هجری به بعد شاهد شکوفایی ادبی در همدان با شاعرانی چون فخر الدین عراقی هستیم.

رئیس دانشگاه آزاد همدان نیز در این مراسم از سالها زحمات این فعال فرهنگی شهر همدان تقدیر کرد و بیان داشت: با استاد محمودی وثاق از کودکی تاکنون بزرگ شده ام و صدای او در رادیو گرما بخش هر خانواده ها است.

سعبد جامعه بزرگی با اشاره به اینکه دانشمندان ایرانی در بخش هوا و فضا،نانو و اتمی ایران را به جایگاهی رساندند که ابر قدرتهای جهان از او می هراسند از انتشار کتاب مفاخر همدان در سال آینده توسط انتشارات این دانشگاه خبر داد.

اما استاد علی اکبر محمودی وثاق که چند روز یپیش دختر خود را به دلیل بیماری از دست داده بود با لباسی سپید وشالی سیاه به نشانه عزادار بودن به روی سن رفت و از درد های خود از تغییر روش تربیتی فرزندان در جامعه همداني سخن گفت.

وی با اشاره به حرمت شناسی و ریشه دار بودن خانواده ها در همدان در گذشته ،اذعان داشت: خانواده های همدانی برای فرزندان ماهی نمی گرفتند بلکه ماهی گیری را به آنان یاد می دادند.

مشعل بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی در همدان

این مراسم همراه با شعر خوانی برخی شاعران همدانی در مدح این فعال فرهنگی همدان و برگزاری مراسم موسیقی سنتی همراه بود.

در پایان این مراسم از تمبر یادبود علی اکبر محمودی وثاق رو نمایی شد و تفاهم نامه آمدن مشعل نمادین بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی به همدان در قالب isp به امضا رسید.