سیاست دولت برای رونق بخشی بازار داخلی فرش دستباف/ اصلاح نظام عرضه مستقیم فرش

محمدباقر آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فضای ناشی از رکود و تورم و نیز تحریم فرش دستباف از سوی امریکا و به تبع آن، برخی کشورهای هدف صادراتی فرش دستباف ایرانی ایجاب می کند تا به بازارهای داخلی فرش دستباف توجه ویژه ای صورت گیرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: از سوی دیگر، باید به فاصله گرفتن نسل جوان از میراث پیشینیان خود نیز توجه داشت و کاری کرد که نسل فعلی، با فرش دستباف به عنوان یک هنر - صنعت ارزشمند آشنا شود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و صادرات فرش دستباف، علاوه بر اینکه خود را در صادرات فرش دستباف به دنیا به عنوان یک سفیر فرهنگی، مسئول می داند، بلکه برنامه هایی را تدوین و اجرایی خواهد کرد که به رونق فروش داخلی فرش دستباف بیانجامد.

به گفته علیخانی، یکی از این برنامه ها برگزاری جشنواره فروش فرش دستباف است که اصلاح نظام عرضه مستقیم با حمایت و نظارت دولت در بخش فرش را دنبال می کند،

وی معتقد است: یادآوری و معرفی فرش دستباف ایرانی به مصرف کنندگان داخلی و نیز ایجاد انگیزه و تحرک و در نهایت رونق در بازار داخلی فرش دستباف از جمله سیاستهای جدی دولت است که در این جشنواره دنبال می شود تا به مردم این اطمینان داده شود که نه تنها از خرید فرش دستباف پشیمان نمی شوند، بلکه منتفع نیز خواهند شد.

علیخانی افزود: امید می رود با بردن فرش دستباف به عنوان یک کالای سرمایه ای به خانه های ایرانیان، افزون بر حمایت از تولید ملی و هنر و فرهنگ ایرانی، پس اندازی شایسته برای فردای خانوارها اندوخته شود.