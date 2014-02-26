به گزارش خبرنگار مهر، امید ورزنده شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز به كار همایش ملی مترجمان کرد ایرانی با بيان اينكه در مجموع 286 اثر به دبيرخانه اين همايش ملي ارسال شده، اظهار داشت: 50 مقاله به زبان کردی و مابقیه مقاله های ارسالی به زبان فارسی است.

وی افزود: از مجموع 286 مقاله با نظر داوران 20 مقاله به عنوان مقاله برتر همایش شناخته شده است و در طول سه روز از برگزاري همايش در قالب پنج پنل ارائه می شود.

دبیر علمی همایش ملی مترجمان کرد ایرانی بیان کرد: از مجموع پنل ها دو پنل ويژه ارائه مقالات به زبان کردی و سه پنل به مقالات به زبان فارسی ارائه می شود.

ورزنده یادآور شد: با توجه به نحوه ارائه و تسط ارائه دهنده مطلب از 20 اثر سه اثر به عنوان برگزیده همایش انتخاب می شود و در روز اختتامیه از آنها تقدیر به عمل می آید.

وی با اشاره به هدف اصلي برگزاري اين همايش ادامه داد: ما با برگزاري اين همايش تلاش مي كنيم، بازخوانی و باز اندیشی ترجمه نگاهی علمی و آکادمیک داشته باشیم و از این پس به ترجمه به عنوان فعالیتی دست دوم و مکانیکی نگریسته نشود و ماهیت چند بعدی و ارتباط ترجمه با دیگر حوزه‌ های علم و اندیشه واکاوی شود.

دبیر علمی همایش ملی مترجمان کرد ایرانی گفت: کمیته علمی همایش متشکل از اساتید و صاحب نظران در حوزه ‌های زبان شناسی، ادبیات انگلیسی، جامعه ‌شناسی، ادبیات فرانسه، آموزش زبان انگلیسی، جامعه شناسی، شاعر، رمان نویس و پ‍ژوهشگر بوده است.

ورزنده اظهار داشت: تنوع تخصص ها و دیدگاه‌ ها نتیجه ‌اش تعیین محورهای تخصصی و علمی شد که برخی از قلم بدستان محورها را فوق ‌تخصصی و دشوار نامیدند همین فوق تخصصي و دشوار بودن وجه ممیزه این همایش ‌به ساير همايش هایی است که تا کنون برگزار شده است.

وی افزود:‌ در محورهای این همایش علاوه بر بررسی آثار ترجمه شده با رویکرد های مختلف زبان‌ شناختی جامعه ‌شناختی، ادبی و محورهایی نیز برای بررسی آثار تألیفی و خلاقه استاد "محمد قاضی" و استاد "ابراهیم یونسی" در نظر گرفته شده است تا آثار تألیفی و خلاقه آنها در بوته نقد و تحلیل قرار گیرد.

مراسم افتتاحيه همايش ملي مترجمان كرد ايراني با حضور نماينده ولي فقيه در استان، استاندار كرستان، جمعي از مديران كل ادارات و سازمان هاي دولتي، افراد صاحب نظر و كارشناس، فعالات فرهنگي و مهماناني از شمال عراق برگزار شد.