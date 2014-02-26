کردستان مهد پرورش مفاخر فرهنگي برجسته و نام آور جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی شامگاه سه شنبه در مراسم گشايش و آغاز به كار همایش ملی مترجمان کرد ایرانی اظهار داشت: همایش ملی مترجمان کرد ایرانی ایده ای بود که از دل فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران مبنی بر لزوم تدوین خدمات متقابل کرد و ایران سر برآورد.

احمدی افزود: این همایش برای نشان دادن بخشی از خدمات بزرگان اهل قلم این دیار را به سرزمین مادریشان ایران عزیز، ایرانی که به گواه اسناد و منابع بی‌ شمار خواستگاه و مهد بی‌ بدیل فرهنگ، آداب، رسوم و زبان غنی مردمان بوده است با اشتراک و متشابهات بسیاری با دیگر مردمان این سرزمین که کرد می‌ خوانیمش، و به راستی بی ‌راهه نیست که گفته ‌اند کردها در هر کجای جهان که باشد ایرانی است، برگزار مي شود.

وی بیان کرد: امروز این ایده در قالب این همایش و با تکیه بر آثار دو مترجم نامی ایران و البته دو مترجم پیشگام نهضت ترجمه در ایران یعنی آقایان "محمد قاضی" و"ابراهیم یونسی" به منصه ظهور رسیده است و اکنون به یاد آن فراز زیبای سخن رهبر فرزانه انقلاب می ‌افتیم که " کردها، ادبیات و فرهنگ غنی و فرزانگان برجسته‌ ای دارند."

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان یادآور شد: این جاست که می ‌توان مدعی شد این همایش نخستین گام در راه تبیین و بازشناسی نقش مردمان این دیار در جغرافیای فرهنگی ایران عزیز است و البته هنوز در بادی امر است و بیانی خواهد بود از برادری و هم اندیشی با دیگر اقوام و زبان‌ های کشورمان كه انتظار مي رود با حمايت هاي مسئولان اين روند همچنان ادامه داشته باشد.

احمدی ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است که کرد و کردستان، نه تنها در حوزه ادبیات و اندیشه منشا خدمات شایان توجهی به ایران بوده است، بلکه به عنوان مسلمانانی معتقد و تلاشگر در حوزه تفکر اسلامی در پازل زیبای ایران اسلامی دارای جایگاهی منحصر به فرد هستند که پرداختن به آن خود مجال دیگری را می ‌طلبد.

وی گفت: به همین دلیل است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سفر به استان کردستان فرمود"همچنانی که شهید مطهری کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام را نوشته، چقدر خوب است که یک نفری بیاید خدمات متقابل کرد و ایران را بنویسد، خدمات کردها به ایران، خدمات ایران به کردها، این خیلی خوب است." و در حقیقت این خدمات هم متنوع است و هم متکثر و بايد مورد توجه قرار گيرند.

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی کردستان اظهار داشت: خدمات این دو مترجم نستوه، گواهی است بر این مدعا که کردها آن گونه که پاسدارانی غیور در صیانت از سرحدات کشور بوده اند در پاسداشت و اعتلای فرهنگ و ادب ایران زمین خون دل ‌ها خورده اند.

احمدی افزود: و باز رهبر معظم انقلاب اسلامي در همان سفر تاریخی خود به استان کردستان، جمله‌ای را فرمودند که به باور ما جمله‌ ای کلیدی در مسیر نگاه به کردستان و کار در منطقه کردیست، "کردستان استانی فرهنگی است" پس تلاش کنیم این سخن بی‌ بدیل را نقشه راهی کنیم برای نگرش ‌ها و راهبردهایمان در کردستان، تلاش کنیم در منطقه کردی دغدغه اصلی مردم و مسئولین و نخبگان را به دغدغه ‌های فرهنگی تبدیل کنیم، تلاش کنیم کتاب را در زندگی مردم ساری و جاری کنیم، تلاش کنیم مفاخر و اندیشمندان کرد را درحوزه فرهنگ و اندیشه به سراسر کشور معرفی کنیم، تلاش کنیم چهره واقعی و به حق کردستان را به همگان نشان دهیم.

مراسم افتتاحيه همايش ملي مترجمان كرد ايراني با حضور نماينده ولي فقيه در استان، استاندار كرستان، جمعي از مديران كل ادارات و سازمان هاي دولتي، افراد صاحب نظر و كارشناس، فعالات فرهنگي و مهماناني از شمال عراق برگزار شد.