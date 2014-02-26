ابوالقاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجمع نمایندگان بر انتخاب سریع تر استاندار تاکید داشته و انتظار می‌رود تا این تعلل‌ها با برگزیدن مدیر این استان خاتمه یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر خبرهای خوشی مبنی بر انتخاب استاندار در هفته آینده شنیده می شود و امیدواریم با انتخاب مدیر این استان بلاتکلیفی‌ها به پایان برسد.

خسروی با اشاره به گزینه های جدی استانداری بیان کرد: هم اکنون اسماعیل نجار، استاندار سابق کرمان یکی از جدی ترین گزینه‌های استانداری است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید در نهایت با جمع‌بندی خود فردی را به‌عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب می کند اما امیدواریم که این فرد دارای شاخصه های اعتدالی و عمل گرایی باشد.

به گفته وی هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست، اما احتمال بسیار زیاد دولت یازدهم با استاندار فعلی خراسان رضوی ادامه همکاری نخواهد داشت.