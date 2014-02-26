تکریم مفاخر و چهره های برتر علمی و فرهنگی در كردستان يك امر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز به كار همایش ملی مترجمان کرد ایرانی اظهار داشت: تجلیل از مفاخر و چهره های برجسته در تمامی حوزه ها به ویژه فرهنگی یکی از نیازهای اصلی جامعه است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که هر جامعه و ملتی با شناساندن چهره های برجسته و مفاخر خود در میان سایر ملل و جوامع مطرح می شود، افزود: سرمایه های انسانی یکی از مهمترین ظرفیت ها برای معرفی هر جامعه ای به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: انتظار می رود با برگزاری همایش های این چنین فرصت معرفی برای این چهره ها در جامعه فراهم شود.

حجت الاسلام حسيني شاهرودی با اشاره به این مطلب که سرمایه انسانی و وجود چهره ها و مفاخر در تمامی عرصه ها یکی از ظرفیت های اصلی کشور به ویژه استان کردستان است، یادآور شد: محمد قاضی و ابراهیم یونسی به دلیل توانایی و تبحر در حوزه ترجمه و تالیف در قله این عرصه حضور دارند.

وی ادامه داد: با توجه به بیانات مقام رهبری کردستان استانی فرهنگی است و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های موجود در استان برای تقویت و اعتلا برنامه های فرهنگی در کردستان گام های اساسی برداشته شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خدمات قوم کرد به ایران و زبان فارسی قابل تقدیر و ارزشمند است.

حجت ‌الاسلام حسيني ‌شاهرودی اظهار داشت: مقام معظم رهبری از قوم کرد به عنوان فرصت نام بردند و قوم کرد هم مسلمان و هم ایرانی است و همین امر آنان را به فرصتی ارزشمند برای ایران تبدیل کرده است.

وی همچنین به اهمیت علم و دانش از دیدگاه اسلام اشاره کرد و افزود: خداوند نسبت به افرادی که در خصوص توسعه و ارتقاء دانش و علم بشریت گام برد می دارند عنایت و توجه ویژه‌ای دارد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه اساس اسلام بر علم و آگاهی بنا نهاد شده است، بیان کرد: کتاب قرآن منشا امور هدایت بشری است و آنچه موجب تعالی و تربیت انسان و ارتباط وی با خدا می ‌شود در این کتاب آمده است.

حجت ‌الاسلام ‌شاهرودی یادآور شد: کتاب قرآن راهنمایی است که مسیر و جهت زندگی پاک و پاکیزه ای را که انسان را به کمالات می رساند نشان داده است.

مراسم افتتاحيه همايش ملي مترجمان كرد ايراني با حضور نماينده ولي فقيه در استان، استاندار كرستان، جمعي از مديران كل ادارات و سازمان هاي دولتي، افراد صاحب نظر و كارشناس، فعالات فرهنگي و مهماناني از شمال عراق برگزار شد.

اين همايش ملي به مدت سه روز در سنندج برگزار مي شود كه طي آن علاوه بر ارائه مقالات راه يافته به بخش پاياني، از خانواده هاي مروح قاضي و يونسي نيز به صورت ويژه تقدير و تجليل مي شود.