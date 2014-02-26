قرآن کریم کتاب نور و انسان‌ ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری شامگاه سه شنبه در جمع فعالان قرآنی بیان داشت: قرآن کریم انسان را از ظلمت نجات می‌ دهد.

وی همچنین با اشاره به اینکه قرآن کریم از بداخلاقی و هواپرستی جلوگیری می‌ کند، اظهارداشت: آشنایی با مفاهیم قرآن انسان را به دانش حقیقی می‌ رساند و از خطرناک‌ترین دشمن انسان که همانا غفلت از خداوند، خود و قیامت است، می رهاند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کیلان قرآن کریم را پناهگاه مهم در برابر تهاجم فرهنگی دشمن دانست و گفت: انسان ‌ها در پناه قرآن از ترفند دشمنان در امان هستند.

وی در ادامه بر یادگیری و عمل به قرآن تاکید کرد و افزود: تمام افراد جامعه به‌ ویژه جوانان باید توجه ویژه به قرآن داشته باشند.

یاری اذعان داشت: نظام اسلامی با تلاش امام راحل و شهدا محقق شده است و انشا الله در سایه اسلام و قرآن از هرگونه آسیب دشمنان مصون خواهد ماند.

وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید کرد و گفت: قرآن پناهگاه انسان مومن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از قرآن کریم به عنوان چراغ هدایت بشریت نام برد و افزود: قرآن در زوایای مختلف زندگی انسان ‌ها نقش آفرین است.

وی با اشاره به دوری جهان امروز از قرآن اظهارداشت: همه مسائل و مشکلاتی که دنیا را فرا گرفته به دلیل فاصله گرفتن از این کتاب آسمانی است.

یاری تصریح کرد: قرآن به عنوان سنبل نورانیت همواره بر ظلمت و تاریکی برتری دارد و انسان‌ ها را به ابدیت پیوند می‌ دهد.