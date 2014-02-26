توسعه سیستان و بلوچستان در گرو اندیشه و مشارکت جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه سه شنبه در دیدار با کارآفرینان برتر و جمعی از مدیران آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: کارخانه سیمان سیستان حاصل کار جمعی و انباشت سرمایه‌های خرد و کثیر مردم استان است که به واسطه مشارکت جویی وهدایت این سرمایه های اندک منتج به تولید محصولی صادراتی شده است.

وی با بیان اینکه الگوهای موفق بسیاری در کشور و دنیا برای بهره‌گیری و پیاده‌سازی در استان وجود دارد افزود: الگوهای آزموده شده کثیر اما عزم و اراده در این راه ضعیف است و به همین منظور باید خواستن را جدی گرفت و بر محقق شدن آن اصرار ورزید.

استادار تاکید کرد: برای ایجاد و یا شکل گیری یک کارگروه و یا تحول در زمینه اقتصاد و توسعه نیاز به نام و نشان دولتی نیست بلکه باید با خود اتکایی و تکیه بر خرد جمعی عامل به تولید شده و دولت را خریدار محصول خود کرد.

هاشمی ادامه داد: اگر جوانان استان توانسته اند عناوین زیادی در جشنواره های تولید و کار را با خود همراه سازند حاکی از آنست که دانش و توانایی برای ایجاد اثر در این استان و کشور به حد مطلوب وجود دارد.

آماربیکاران تحصیلکرده نگران کننده است

استاندار همچنین در دیدار با کارافرینان استان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر آمار بیکاران تحصیلکرده زیاد است و این موضوع بیانگر اینست که آموزش ما چندان کار ساز واقع نشده است.

وی ادامه داد: ما به آموزشی روی آوردیم که افراد تحصیلکرده تمامی انتظارتشان را در حوزه دولت جستجو می کنند و به جای اینکه خود یار دولت باشد دولت را یار خود می‌خواهند.

وی با بیان اینکه شرایط دولت به گونه ای نیست که قادر به جذب تمامی افراد آموزش یافته باشد افزود: سازمان ها و آموزشگاه های فنی و مهارتی و گروه های کار آفرین از جمله پتانسیل های ارزشمندی هستند که می توان از این ظرفیت برای ایجاد شغل منطبق با نیاز جامعه از آن بهره برد.

هاشمی خطاب به کارآفرینان استان گفت: در حال حاضر بانک ها تشنه طرح های سرمایه گذاری هستند و لذا اگر تاکنون بودجه ای در این راستا برگشت خورده است به دلیل اینست که موضع فعالی نداشتیم.

وی وظیفه دولت را تسهیل در امور و ایجاد زیر ساخت ها و مستعد کردن بسترهای رشد عنوان کرد و ادامه داد: باید رفتار سیستمی را به گونه ای نهادینه ساخت که هر بخشی پاسخگوی مطالبات اقشار مختلف مردم باشد.

هاشمی بیان داشت: ما به جمعی می اندیشیم که تعامل گر و مشارکت جو باشد و در این راستا مدیران نیز باید به سمت فعال سازی و در راستای ایجاد مشارکت جویی اقشار مختلف مردم گام بردارند.