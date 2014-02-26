افتتاح پیست اسکی ارس باران در دشت میشان/ ورزش های مهیج خفته در دامان الوند

به گزارش خبرنگار مهر، دیار هگمتانه و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین دارای مکانی تاریخی به نام گنجنامه در دل کوه است که در این مکان امکان انجام ورزش های مهیج فراهم شده است و دهکده تفریحی توریستی گنجنامه برای ایجاد اوقات فراغت مناسب جوانان دومین پیست اسکی همدان را به نام پیست اسکی "ارس باران" در دشت میشان به زودی افتتاح می کند.

در این راستا مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیست اسکی ارس باران در دشت میشان روز جمعه آینده با حضور مسئولان استانی افتتاح می شود.

مصطفی اردستانی زاده افزود: مراسم افتتاحیه پیست اسکی ارس باران در سالن همایش های دهکده گنجنامه با حضور آقایان نیک بخت استاندار همدان، افتخاری مدیرکل ورزش و جوانان و سعید ترابیان رئیس هیئت مدیره گنجنامه برگزار می شود.

وی بیان داشت: بعد از انجام مراسم افتتاحیه بازدید از پیست اسکی ارس باران برنامه ریزی شده که همزمان با این امر مسابقه اسکی آلپاین در رده بزرگسالان توسط هیئت اسکی استان همدان انجام می شود.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه استان همدان با بیان اینکه طراحی، راه اندازی و اجرای پیست اسکی ارس باران توسط نیروهای تله کابین صورت گرفته است. اضافه کرد: برای انجام آموزش اسکی در پیست اسکی ارس باران چوب اسکی و وسایل مورد نیاز این ورزش نیز تهیه شده است.

وی ابراز داشت: پیست اسکی ارس باران مجهز به سیستم حفاظتی و امنیتی پیشرفته مطابق با معیارهای روز دنیا است.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه استان همدان در ادامه گفت: همچنین مهیج ترین مجموعه ورزشی در دهکده تفریحی فرهنگی ورزشی گنجنامه وجود دارد که این ورزش های هیجانی و بدیع گامی به سمت ایجاد و نشاط در جامعه است.

اردستانی زاده اذعان داشت: تاکنون سایت های ورزش هایی مانند بانجی جامپینگ، تیرول، تعادل هوایی در کنار بهره گیری از تله کابین گنجنامه که ظرفیتی بی نظیر برای جذب گردشگر و رونق صنعت توریسم به حساب می آید در دهکده گنجنامه ایجاد شده است.

سریع ترین و طولانی ترین سورتمه ریلی کشور در دل گنجنامه قرار دارد

وی اظهار داشت: همچنین سورتمه ریلی که سریع ترین و طولانی ترین سورتمه ریلی کشور است از شروع فعالیت تاکنون پذیرای علاقمندان زیادی بوده است.

اردستانی زاده اضافه کرد: این طرح ورزشی پرهیجان با هزار و 500 متر طول و 60 کیلومتر سرعت در ساعت در مدت پنج ماه ساخته شد و سورتمه ریلی دهکده تفریحی، ورزشی، فرهنگی گنجنامه همدان با بهره گیری از جدیدترین فناوری های روز ورزشی جزو ایمن ترین ورزش های همگانی و قادر به فعالیت 13 تا 20 سورتمه بر روی خط است.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه استان همدان عنوان داشت: با توجه به اینکه دو سورتمه ریلی دیگر نیز در کشور وجود دارد و یکی سورتمه ریلی جنگلی تالش و دیگری سورتمه ریلی تهران است اما سورتمه ریلی همدان یکی از بهترین سورتمه ریلی ها است چراکه در محیطی کوهستانی قرار دارد و از ارتفاع برخوردار است.

وی با بیان اینکه دشت میشان دارای پیست اسکی ارس باران است، در ادامه گفت: ابتدای پیست اسکی دشت میشان در ارتفاع 2800 متری از سطح دریا است و حدود 100 متر اختلاف ارتفاع تا انتهای پیست وجود دارد.

اردستانی زاده با اشاره به اینکه پیست اسکی دشت میشان جزو پیست های نادر ایران از لحاظ ارتفاع است، ابراز داشت: به دلیل همین ارتفاع، نوع برف در پیست اسکی دشت میشان مناسب تر از پیست های دیگر است.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه استان همدان ابراز داشت: 450 متر طول دستگاه دشت میشان است و 500 تا 550 متر نیز طول پیست اسکی است.

وی اظهار داشت: همچنین دشت میشان دارای سایت دریاچه ماهیگیری، غرفه دم نوش و کافی شاپ است.

اردستانی زاده با بیان اینکه ورزش های هیجانی باعث بالا رفتن شادی و نشاط در جامعه می شود، افزود: دهکده تفریحی توریستی گنجنامه در ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و خصوصا نسل جوان سهیم بوده است.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه استان همدان بیان داشت: در دهکده تفریحی توریستی گنجنامه تلاش شده تا با ایجاد امکانات ورزش های جذاب و هیجانی جدید که در کشور کم نظیر است گامی موثر برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی بردارد.

وی اضافه کرد: سعی دهکده تفریحی توریستی گنجنامه بر این است تا مسیر توسعه گردشگری همدان را مهیا کند.

صنعت گردشگری در بین همشریان نهادینه شود

اردستانی زاده عنوان داشت: رسالتی که دهکده تفریحی گنجنامه همدان بر آن استوار شده خدمت رسانی به عموم هموطنان و ایجاد پایداری توریست از طریق نهادینه کردن صنعت گردشگری در سبد خانوار است.

مدیرعامل دهکده تفریحی توریستی گنجنامه استان همدان در ادامه گفت: بدون تردید نتایج حاصل از حضور افراد در محیط بکر کوهستان زیبای الوند و استفاده از امکانات مهیج دهکده گردشگری گنج نامه همدان به ویژه در روزهای پایانی هفته باعث برون رفت خستگی و استرس ناشی از کار گردیده و افزایش توان فکری و بدنی افراد را در پی خواهد داشت.

وی ابراز داشت: در دل گنجنامه موزه اسناد و تصاویر تاریخی، دشت زیبای میشان و مرقد پنج شهید والامقام گمنام، کتیبه های باستانی و آبشار گنج نامه از جمله جاذبه های گردشگری در همدان است.

اردستانی زاده اذعان داشت: از همه علاقمندان طبیعت، کوهنوردان، فعالان محیط زیست، ورزشکاران، جوانان پر انرژی و گردشگران دعوت می شود تا با سفر به دهکده گنجنامه آرامش و شادی را برای خود به ارمغان آورند.

در ادامه یکی از شهروندان همدانی و علاقه مند به ورزش اسکی گفت: با افتتاح پیست اسکی ارس باران کمک زیادی به ورزشکاران و علاقه مندان به ورزشی اسکی همدان می شود چراکه داشتن دو پیست اسکی در شهر بسیار خوب و مفید است.

دانیال رضایی بیان داشت: گنجنامه محیطی مناسب در راستای سپری کردن اوقات فراغت همشهریان و خصوصا جوانان است که خانواده ها می توانند آخر هفته های خوبی را در این مجموعه سپری کنند.