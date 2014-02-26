امامزاده جعفر(ع) قطب معنوی شهرستان پیشوا/ باید از ظرفیت امامزادگان استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه ستاد بزرگداشت امامزاده جعفر(ع) شهرستان پیشوا با حضور حجت الاسلام رحمتی نیا امام جمعه، جلیلوند معاون برنامه ریزی فرماندار و اعضای ستاد در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام مهدی رحمتی نیا در این جلسه با اشاره به جایگاه امامزاده جعفر(ع) اظهار داشت: امامزاده جعفر(ع) پیشوا به عنوان قطب معنوی این شهرستان محسوب شده که صحـن و ســرای زیبـا و مطهـرش همه روزه منزلگاه هزاران عاشق دلسـوخته به خـاندان عصمت و طهارت می باشد و گره بسیاری از مشکلات را باز کرده است.

امام جمعه پیشوا افزود: متولیان امامزاده باید قدر کار خود را بدانند که سعادت پیداکردند که در یک مکان مقدس خدمت کنند، زیرا امامزاده منصوب به پیغمبر است و در حقیقت شما نوکری خاندان پیامبر(ص) را انجام می دهید.

وی ادامه داد: ابزاری بهتر از امامزادگان را برای مقابله با جنگ نرم دشمن نداریم، دشمن می خواهد چادر را از سر زنان ما بگیرد و وهابیت می خواهد اثری از اهل بیت نباشد، باید از امامزادگان به عنوان پایگاهی برای مقابله با تفکرات وهابی و تلاشهای دشمن در جهت سست کردن اعتقادات جوانان استفاده کنیم.

رحمتی نیا اضافه کرد: وجود امامزادگان در شهرها و روستاها یکی از الطاف الهی است که مردم با حضور در این اماکن مقدس برای تقرب به خدا تلاش می کنند و امامزادگان باید به یک پایگاه دینی تبدیل شوند و باید ناب ترین پیام های دینی از این اماکن مقدس انتقال یابد و متولیان امامزادگان علاوه بر توجه به ظاهر امامزاده به برنامه های دینی و فرهنگی آن توجه کنند.

صمد جلیلوند نیز در این جلسه با بیان اینکه این امامزاده یک پایگاه معنوی و مباهات مردم این شهرستان است اظهار داشت: بزرگداشت این امامزاده از دیرباز مورد توجه مسئولین و مردم بوده و یقینا تکریم امامزاده گامی مؤثر در جهت تقویت باورهای دینی و ارزش‏های اسلامی در بین آحاد مختلف مردم است .

معاون برنامه ریزی فرمانداری پیشوا در ادامه گفت: باید با کمک، همکاری و با برنامه ریزی مناسب بزرگداشتی در خور و شان جایگاه این امامزاده برگزار شود.

وی ادامه داد: حرم حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) منشا خیر و برکت برای شهرستان است و باید در جهت ارتقای این پایگاه فرهنگی در شهرستان و به ویژه در میان نسل جوان تلاش کرد.

جلیلوند با اشاره به اهمیت تکریم امامزادگان در جامعه اسلامی اظهار داشت: امامزادگان ملجأ و پناه مردم هستند و باید تبدیل به یک پایگاه دینی و مذهبی شوند، نسل جوان پیوند منسجم تری را با بقاع متبرکه پیدا کنند که همه این توفیقات بستگی به عملکرد متولیان امامزاده ها دارد.

گفتنی است امامزاده جعفر از فرزندان بلافصل حضرت موسي بن جعفر(ع) مي باشند که در قريه خوار در اطراف مدينه منوره زندگي مي کردند و جمعي از آن قريه تصميم گرفتند به خدمت حضرت علي بن موسي الرضا (ع)در مرو مشرف شوند و امامزاده جعفر را به سرپرستي خودشان انتخاب کنند، چون ايشان عالم و دانشمند و زاهد بودند و به اين قصد حرکت کردند، وقتي به ايران آمدند، مأمون حضرت رضا (ع)را شهيد کرده بود و مأمورين مأمون، با اين گروه در اطراف ساوه جنگيدند و عده اي از اين جمع در آن درگيري شهيد شدند.