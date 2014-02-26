ایران هراسی دیگر رنگ باخته است/از اظهارات مبالغه آمیز پرهیز شود

به گزارش خبرگزاری مهر،مایکل کاسن رئیس کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل (ایپک) به همراه لی روزنبرگ رئیس هیات مدیره این کمیته، طی مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشته بودند هفته آینده بیش از 14 هزار امریکایی طرفدار اسرائيل با شرکت در کنفرانس سالانه ایپک در واشنگتن پیامی را به کنگره و دولت امریکا خواهند داد که ضمن حمایت از روش دیپلماتیک اوباما ، موفقیت این سیاست را مستلزم ادامه فشارهای کنگره به ایران در حین مذاکرات می دانند.

در نامه جوابیه حمید بابائی مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران که روز چهارشنبه با عنوان "تكريم و نه تحريم" در این روزنامه به چاپ رسید آمده است: نویسندگان مقاله ادعا کرده اند از زمينه چيني براي درگیری با جمهوري اسلامي حمایت نمی کنند در حالیکه اتهامات بی پایه و اساسی را مبنی بر فریبکاری و عدم شفافیت ایران و مقامات ایرانی مطرح نموده اند.

رایزن مطبوعاتی نمایندگی ایران افزوده است ایران لنگرگاه صلح و ثبات در منطقه اي پرآشوب است. بيائيد رويكرد فكري جديدي در خصوص ایران انتخاب كنيد زيرا ایران هراسی دیگر رنگ باخته و چنانچه این انتظار وجود دارد كه جمهوری اسلامی پاسخی مناسب و معنا داری بدهد، بکار گیری زبان تکریم و نه زبان تهدید و تحریم راهکار آن است.

بابائی در ادامه نامه خود آورده است ادعای نویسندگان مقاله شاید بتواند نشاطی در اجلاس سالانه این گروه ایجاد نماید ولی واقعیات موجود را تغییر نمی دهد. بنابر این منطق حکم می کند در زمانی که کشورهای 1+5 و ایران با هدف رسیدن به توافقی جامع سرگرم مذاکره هستند از اظهارات مبالغه آمیز پرهیز کرد تا دنیایی امن تر برای همه فراهم کرد.