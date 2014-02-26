راه حل نجات اقتصاد کشور سازش با غرب نیست/ برخی به بلندگوی غرب تبدیل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: به شرطی که این سیاست ها به طور کامل تحقق یابند در میان مدت و همچنین دراز مدت شاهد رشد و رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود.

وی بیان داشت: اگر اقتصاد مقاومتی با تلاش مسئولان کشور شکل گیرد علاوه بر اینکه شاهد رشد و رونق اقتصادی کشور خواهیم بود بلکه یک نوع مصونیت هم در مقابل تهدیدات دشمنان که به زبان گفته اند و در عمل نیز علیه ما به کار گرفته اند نیز ایجاد خواهد شد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: نباید به مردم بقبولانیم که راه حل رفع مشکلات اقتصادی کشور، کاهش تحریم ها و رونق اقتصاد در این است که با غرب سازش کنیم.

حبیبی با تاکید بر اینکه سهم تحریم ها در مشکلات اقتصادی کشور بین 20 تا 25 درصد است عنوان کرد: ما نمی گوئیم که تحریم ها اثر سوء نداشته است اما نباید خیال کنیم که همه مشکلات اقتصادی کشور ما ناشی تحریم ها بوده و راه حل رونق اقتصادی ما سازش با غرب است.

وی با تاکید بر اینکه روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی این است که به ظرفیتهای داخل کشور اتکا کنیم البته بی توجه به اهرم های خارجی هم نباشیم گفت: این در حالیست که عده ای تلاش می کنند که بگویند تنها راه حل نجات اقتصاد کشور و کاهش تحریم ها سازش با غرب است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه این عده اشتباه می کنند و برخی از آنها به بلندگوی غرب تبدیل شده اند گفت: ما در سخت ترین شرایط و در دوران جنگ تحمیلی که شرق و غرب علیه ما وارد میدان شده بودند با نیروهای داخلی خود مقاومت کردیم، آیا آن موقع با غرب و شرق سازش کردیم تا بتواینم جلوی مشکلات را بگیریم؟

حبیبی با تاکید بر اینکه باید در بخش های مختلف نگاه اصلی ما به داخل و ظرفیتهای داخلی خودمان باشد گفت: اگر از ظرفیتهای مردمی برای کارهای مختلف استفاده کنیم می توان با تکیه بر آنها و عنایات خداوند بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی را حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یکی از ضروریات است و باید استمرار داشته باشد گفت: اجرای این سیاستها تنها محدود به یک مقطع زمانی نیست و دوام انقلاب به تداوم اقتصاد مقاومتی است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر هماهنگی قوا و باز کردن راه برای ورود مردم به کارهای اقتصادی گفت: به طور حتم تلاش مجموعه حکومت برای تحقق این سیاستها از ضروریات قطعی است.

حبیبی با تاکید بر اینکه اهرم اصلی در اقتصاد مقاومتی مردم هستند عنوان کرد: دولت باید تنها نقش برنامه ریز، سیاست گذار و کنترل کننده را بر عهده داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری فاصله اقتصاد فعلی را با اقتصاد مطلوب نگران کننده می دانند افزود: در این راستا زمینه های کار در کشور فراهم است و اگر تا کنون در حوزه اقتصاد به طور کامل موفق نبوده ایم به این دلیل بوده که از توان و ظرفیت مردم به خوبی استفاده نکرده ایم.