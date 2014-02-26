زمین لرزه 3.6 ریشتری فاریاب را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه 3.6 ریشتر سه شنبه شب راس ساعت 22 و 44 دقیقه فاریاب را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۸۲ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸.۰۸ درجه رخ داد.

همچنین این زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری از سطح زمین رخ داد. زمین لرزه ای دیگر با شدت 2.7 ریشتر نیز شب گذشته فاریاب را تکان داد.

زمین لرزه ای خفیف دیگری نیز در زمان گفته شده با شدت 1.9 ریشتر خانوک را به لرزه در آورد.

بنا به اعلام مسئولین محلی این زمین لرزه ها هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشتند.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال شناخته شده بوده و از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می روند.