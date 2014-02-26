عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ابراهیم محلب نخست وزیر مکلف مصر اعلام کرد تنها اولویت جدید مصر حفظ امنیت ملی است.



- در جریان خشونت ها در عراق 11 نفر کشته و 43 فرد دیگر زخمی شدند.



- نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر ادعا کرد که جهان به ایران اجازه نمی دهد تا به قابلیت های هسته ای دست یابد.

- برنامه دولت آمریکا برای مقابله با تهدیدهای تروریستی شبکه حقانی.



- رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با همتای افغانی از احتمال عقب نشینی کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2014 خبر داد.



- روسیه تصمیم عربستان را برای مسلح کردن مخالفان سوری به تسلیحات پاکستان نگران کننده توصیف کرد.

- رویترز از تصمیم رئیس جمهوری اکوادور برای اصلاح کابینه خبر داد.



- وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که بحران اوکراین نباید باعث تنش در روابط واشنگتن و مسکو شود.



- در جریان حمله بوکوحرام به مدرسه ای در نیجریه 43 نفر کشته شدند.

- صدها نفر از طرفداران روسیه در حمایت از ویکتور یانوکویچ در شبه جزیره کریمه دست به تظاهرات زدند.



- اوکراین پرونده کشتار معترضان را به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع می دهد.

- رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه شایعه همدستی خود با پسرش برای اختلاس را پرونده سازی از سوی مخالفان عدالت و توسعه خواند.



- طالبان کشته شدن عصمت الله شاهین را تایید کرد.



- اتحادیه اروپا از آغاز عملیات نظامی در موگادیشو پایتخت سومالی خبر داد.