1600 خرم آبادی در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولیپوری شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگي ستاد راهيان نور اين شهرستان از اعزام هزار و 600 نفر در قالب كاروانهای راهيان نور به مناطق جنگي دوران دفاع مقدس خبر داد.

فرماندار خرم آباد در اين جلسه در سخناني به تبيين نقش بازديد اقشار مختلف مردم از مناطق جنگي در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پرداخت و هدف از اعزام كاروانهاي راهيان را آشنايي نسل جوان با مقاومت و رشادتهاي شهدا، جانبازان و ايثارگران ذكر کرد.

ولي پوري در توصيف شهدا و رزمندگان سالهاي دفاع مقدس بیان داشت: شهداي عزيز با نثار خون پاك و مطهرشان براي كشور عزت آفريدند كه آزادي و عظمت كنوني اين مملكت ثمره آن خونهاي پاك و طاهر است.

فرماندار خرم آباد از آمادگي كامل دستگاههاي اجرايي شهرستان و اتخاذ تمهيدات لازم جهت اعزام كاروان راهيان نور به مناطق جنگي جنوب كشور خبر داد و گفت: امسال همچون سالهاي گذشته از شهرستان خرم آباد هزار و 600 نفر در قالب چهاركاروان راهي مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس خواهند شد.

ولي پوري گفت: اين كاروانهاي راهیان نور عمومي و از همه اقشار جامعه خواهند بود كه اولين كاروان آن در تاریه 12 اسفندماه سالجاری و آخرين كاروان در تاريخ 11 فروردین ماه سال 93 اعزام خواهند شد.

