کیفیت آموزش در قم متناسب با ارتقای امکانات نیست/ جامانده از تحصیل نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، شکل گیری، تداوم و بقای زندگی جامعه انسانی بر مبنای یادگیری است. یادگیری مفهومی گسترده است که مقولات مختلف از رفتارهای اجتماعی تا علم و دانش را در برمیگیرد. مبنای یادگیری آموزش است. یعنی انتقال آموختنیهای انسان از فردی به فرد دیگر، از گروهی به گروهی دیگر و از نسلی به نسل دیگر.
پویایی نظام تعلیم و تربیت در هر کشوری تضمین کننده موفقیتهای بعدی آن کشور در عرصه علم، فرهنگ، هنر و زندگی اجتماعی است. در این پویایی عوامل مختلفی دخالت دارند که مسائل سختافزاری و کمی بخشی از آن هستند.
تلاش آموزش و پرورش برای ارتقای تجهیزات مدارس و توسعه آموزش قابل توجه است. به نظر میرسد موضوعی که باید نگران آن باشیم گسترش نگاه کمی و غفلت از کیفیت است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان قم معتقد است با توجه به ارتقای جایگاه آموزش و پرورش از نظر سختافزاری در سالهای اخیر، نیاز به نگاه کیفی در بدنه این نهاد به طور جدی دیده میشود.
پیشرفت محسوس دانشآموزان قمی در تحصیل
اکبر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ این سوال که تحولات چشمگیر آموزش و پرورش در عرصه سختافزاری طی سالهای اخیر تا چه اندازه کیفیت آموزش در مدارس را ارتقا داده است، گفت: برای قضاوت در این موضوع باید پژوهشهای گسترده میدانی صورت بگیرد اما آمار و اخبار نشان از پیشرفت محسوس دانشآموزان قمی در امر تحصیل دارد. به نحوی که امسال در کنکور سراسری واقعاً درخشیدیم. در آزمونهای دیگر و مسابقاتی هم که در آموزش و پرورش یا بیرون از آن برگزار میشود پیشرفت علمی دانشآموزان قمی محسوس است.
وی افزود: استان قم در سال گذشته در امتحانات نهایی فنی و حرفهای رتبه نخست کشور را به دست آورد که با توجه به شرایط استاندارد این امتحانات این موضوع نشاندهنده توانمندی دانشآموزان قمی است. با این همه انتظار ما از دانشآموزان و مدارس بیش از اینها است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش قم با بیان اینکه زمانی مدارس قم از کمترین امکانات محروم بودند و سادهترین ابزارها را هم نداشتند، اظهار داشت: در همین چند سال پیش شاید پیدا کردن یک رایانه در یک مدرسه کار مشکلی بود اما امروز مدارس هوشمند شدهاند، آزمایشگاههای مجازی و اتاقهای IT در مدارس راهاندازی شدهاند. متناسب با این تغییرات، ارتقای کیفی آموزش مورد انتظار ما نبوده است.
انتظار ما در زمینه کیفیت آموزش بسیار بیش از اینهاست
وی با بیان اینکه انتظار ما در زمینه کیفیت آموزش بسیار بیش از اینهاست، تأکید کرد: باید همگام با ارتقای تجهیزات مهارتهای معلمان در استفاده از آنان نیز ارتقا یابد. این موضوع تنها با تلاش معلمان و نظارت مدیران امکان پذیر است. آن چیزی که مشاهده میکنیم این است که از این ابزارها به اندازه رفع نیاز استفاده میشود و خلاقیت کافی برای استفاده گستردهتر وجود ندارد.
حیدری همچنین در رابطه با وضع مدارس روستایی و شهرهای تابعه قم گفت: مدارس روستایی و شهرهای کوچک البته نسبت به مدارس مرکز استان عقبماندگیهایی دارند با این حال تلاش شده تا امکانات برای تمام دانشآموزان در حد مطلوب فراهم باشد. مسئله هوشمند سازی مدارس مرکز بخشها در دستور کار است. تلاش میکنیم امکانات ورزشی و بهداشتی را نیز به امکانات قم نزدیک کنیم.
وی افزود: به نظر میرسد دانشآموزان برای ادامه تحصیل در رشتههای ریاضی فیزیک و فنی حرفهای با مشکل مواجه باشند.
مشکل تعداد کم دانش آموز در برخی مناطق روستایی
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: این محدودیت وجود دارد و دلیل آن نیز روشن است. تعداد دانشآموزان در شهرهای کوچک و روستاها به حد نصاب نمیرسد. در مقطع ابتدایی حتی اگر 3 دانشآموز در یک پایه باشند ما کلاس را در روستا تشکیل میدهیم اما دبیرستان نیازهای متفاوتی دارد. باید برای هر درس به صورت تخصصی دبیری حاضر شود. نمیتوانیم به معلم شیمی بگوییم ریاضی هم درس بدهد. گاهی تعداد دانشآموزان متقاضی آنقدر کم است که تعداد معلمانی که باید از قم به آن روستا یا شهر بروند از تعداد دانشآموزان بیشتر میشود.
وی اظهار داشت: موضوع این است که ما نمیخواهیم فقط مدرکی داده باشیم. اگر قرار باشد دروس تخصصی به خوبی تدریس شوند باید نیروی انسانی و امکانات وجود داشته باشد که با توجه به تعداد کم دانشآموزان این موضوع امکان پذیر نیست.
والدین باید به رفت و آمد دانشآموزان برای تحصیل رضایت دهند
حیدری در رابطه با راه حل این مشکل گفت: باید دانشآموزان و اولیا با ما همکاری داشته باشند. ما شرایط را فراهم میکنیم تا دانشآموزان بتوانند به قم آمده و درس خود را ادامه دهند. گاهی هم با رفتن به مرکز بخش مشکل حل میشود. همیشه بهترین راه تحصیل در نزدیکترین محل نیست. وقتی نتوانیم کیفیت آموزش در روستاها و شهرهای کوچک را تأمین میکنیم باید به رفت و آمد دانشآموزان رضایت دهیم.
وی با بیان اینکه تلاشمان این است که در روستاها و شهرهایی که تعداد دانشآموزان تفاوت زیادی با حد نصاب ندارد، مجوز تشکیل کلاس را از وزارتخانه بگیریم، گفت: اما برای 2 یا 3 دانشآموز نمیشود کلاس تشکیل داد. همین الان در کهک یک کلاس 13 نفره داریم که با تلاش مسئولان دایر شده تا دانشآموزان دچار مشکل نشوند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان قم در ادامه در رابطه با جاماندگان از تحصیل در بخشها نیز اظهار داشت: هیچ دانشآموزی که واقعاً اصرار به درس خواندن داشته باشد از تحصیل جا نمیماند. تنها کافی است اولیا و دانشآموزان با ما همکاری داشته باشند و اگر کلاسی مثلاً در روستای کناری یا مرکز بخش تشکیل شد به آن کلاس بروند. باید در این زمینه فرهنگسازی کرد تا خانوادهها متوجه شوند این جابهجاییها به نفع فرزندانشان است.
وی در پایان گفت: ما در استان قم نسبت به بسیاری از استانها مشکلات کمتری داریم. روستای دور افتاده تقریباً در استان وجود ندارد و تمام مسیرهای دسترسی قابل قبول است. از این رو رفت و آمد آنقدر هم مشکل نیست که مانع از تحصیل دانشآموزان شود.
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