سایت پرورش میگوی کولغان باید به الگوی کشوری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از بندر صیادی پشت شهر و سایت پرورش میگو کولغان بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سایت کولغان در فضایی به مساحت 400 هکتار در 50 کیلومتری شرق بندرعباس با سرمایه گذاری افزون بر 160 میلیارد ریال در حال ساخت و تکمیل شدن است، گفت: این سایت پرورشی باید تبدیل به الگویی برای سایت های پرورش میگو جنوب کشور تبدیل شود.

وی افزود: مجتمع مذکور که چندین سال راکد و بدون استفاده باقیمانده بود با سرمایه گذاری شرکت جهاد نصر متشکل از ایثارگران دفاع مقدس ، اقدام به فعالیت دوباره و بهبود یافته کرد.

صالحی خاطرنشان کرد: در صورت بهره برداری کامل علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای 160 خانوار روستای مناطق اطراف، امکان تولید یک هزار و 200 تن میگوی پرورشی فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان شیلات ایران حل مشکل برق رسانی این سایت را مهمترین گام در به بهره برداری رساندن آن خواند.

وی همچنین در بازدید از بندر صیادی پشیت دیوار کشی و ارتقای امنیت این بندر را مهمترین اولویت در تکمیل بندر صیادی پشت شهر خواند.